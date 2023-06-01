AIコーディング、バイブコーディングで大人気のClaude Code。立ち上げると必ず目にするのが「Clawd」という名前の謎のキャラです。正体は一応「カニ」らしいのですが、タコっぽくもあり、エイリアンっぽくもあり。でも、どっちにしてもカワイイヤツです。

そんなClawdの公式ステッカーが登場したとのことで、ゲットしてみました。海外のグッズ通販サイトから購入でき、1枚5ドルから。ただ、それだと割高なのと、いくら注文しても送料無料なので、とりあえず10ドルの5枚セットを注文しました。

1枚5ドルから。送料は何枚でも無料

それからちょうど1週間、思ったより早く国際郵便で届きました。表面はややマットな質感で、仕様上は防水タイプとのこと。ただ、色味が少しくすんでいるように見えるのと、カット部分にバリが目立ち、正直なところそこまでクオリティは高く感じられません。

届いたClawdステッカー。販売元のロゴステッカーもおまけで付いてきます

なぜ目を黒にしておいて縁を白にしてしまっているのか、というのも疑問だったりしますが、ともかくあのClawdです。カワイイは正義。スマホの背面に貼り付けるとけっこう目立つかな、というサイズ感で、MacBookだとAppleロゴがギリギリ隠れない程度です。

バリがわりと目立つ

ターミナル版のClawdを模しているなら縁も黒くすべきだと思うのですが……

スマホのケース背面に貼り付けてみたところ

MacBook AirだとAppleロゴがギリギリ隠れないサイズ

分かる人には分かるキャラで、ギーク（死語）な集まりではもちろんのこと、ミーティング前のアイスブレイク的な場面でも盛り上がることでしょう。カフェなんかでこのステッカーを貼ったMacBookを広げれば、「あの人Claude Codeでプログラミングしてるんだわ！ ステキ！」とワーキャー間違いなし、老若男女にモテモテです。知らんけど。

ベーシックなデザインの他に、Clawdのいろいろな姿を捉えたステッカーがラインアップしているので、最新の意識高い系ムーブをしたい方はぜひ！

他にもいろいろな姿のClawdステッカーが

製品名 販売元 実売価格 Clawd Die cut stickers Sticker Mule 5ドル～