不機嫌になったとき、物に当たる旦那さんだと一緒に暮らすのが怖くなりますよね……。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。

女相手に調子乗ってんじゃねーぞ

うちの夫は機嫌が悪いと物に当たるタイプ。それが怖くて、いつも怒らせないようにビクビクしながら生活していました……。

ある日、夫が投げた物が壁に当たって穴が開きました。そしたら、隣の部屋の人がものすごい勢いでチャイムを鳴らしてきて。

強面の男性が夫に「いつもいつもうるせーんだよ！！」「女相手に調子乗ってんじゃねーぞ！！」と怒鳴ってきました。夫の怒鳴り声や壁を殴る音など、お隣さんには丸聞こえだったようです。集合住宅だから当然か……。

夫はお隣さんに怒鳴られたのが怖かったのか、小さな声で何度も謝っていました。そんな夫の姿が情けなくて……。私には強気なくせに、男の人相手だとこんなに弱いんだ……と思ったら、夫に怯えていたのが馬鹿らしく思えました。

それ以来、夫は息をひそめるように、物音一つ立てず生活しています。私は離婚を決意。あの強面のお隣さんには迷惑をかけて本当に申し訳なかったけど、変わるきっかけをもらえて感謝しています」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 奥さんに対しては強気なのに、強面の男性には怯えているなんて情けないですね……。集合住宅で壁を殴るなんて迷惑すぎます。怒鳴られて当然ですよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。