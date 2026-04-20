【2026春最新版】ドラッグストアで買うべき！垢抜けアイメイクアイテム5選

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捨て色なしの淡色アイシャドウパレット♡

キャンメイク プティパレットアイズ 06 シュガーラルム 1,078円（税込）

マットの白みピンク、くすみピンクや青ラメなど、トレンドの8色が入ったアイシャドウパレット。締め色のピンクブラウンでアイラインも描けて、涙袋メイクまでこのパレットで完成するので愛用しています！

ブルベ夏の筆者のお気に入りは、左下のラベンダーラメ♡アイホールや涙袋にのせると濡れツヤ感を演出できてかわいいですよ◎

垢抜けに欠かせないくすみピンクのアイライナー♡

キングダム リキッドアイライナーTP チュチュグレー 1,650円（税込）

ほんのりピンクがかったグレージュカラーのアイライナー。大人っぽい甘さがある色味がかわいいですよね♡スルスル描きやすく、擦ってもヨレにくいところが推しポイント！

アイラインを目尻のみ描くと今っぽい印象になるのでやってみてくださいね◎

驚くほどまつげが盛れる新作マスカラ♡

エテュセ マスカラ エクストラロング 01 ちゅるんブラック 1,980円（税込）

黒ツヤパール配合でツヤ感のあるロングまつげが叶うマスカラ。簡単にちゅるんと長いまつげになれて、初めて使ったときに感動しました！

パンダ目になりにくいのにお湯でオフできる処方もうれしい♡

透明感たっぷりうるうる涙袋ラメ♡

キャンメイク ラメマニア 03 シュガーユニコーン 770円（税込）

ピンクとブルーのラメが楽しめるプチプラ優秀コスメ。しっとりとしたテクスチャーでラメ飛びしにくいです◎

デパコス級のラメの輝きが魅力的で、筆者は涙袋メイクに重宝していますよ♡小さいから持ち運びにもGOOD！

ピンクの眉マスカラで目元をやわらかく♡

ピメル うそつき眉マスカラ ダスキーローズ 1,320円（税込）

うすくてふわふわなピンク眉も、垢抜けアイメイクに欠かせない！こちらの眉マスカラは液がべたっとつかなくて固まりにくいので、眉マスカラを使うのが苦手な方にもおすすめです♡

サッと塗るだけでピンクブラウンの眉メイクが完成しますよ◎。

2026年春ドラッグストアで買うべきアイメイクアイテムでした！プチプラなのに超優秀なコスメで垢抜けを叶えたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♡