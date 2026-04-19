これ100均で出していいやつ…！？100円でこの使いやすさは凄い！買わなきゃ損な優秀ポーチ

セリアで見つけたメッシュポーチが想像以上に優秀で驚きました！両サイドにポケットが付いていて、小物を細かく仕分けしながらきれいに整理できるのが最大の特徴。マチがあるので厚みのあるものも収納しやすいです！中身が透けて見えるから、物をサッと取り出しやすいのも◎100円のポーチでこのクオリティは珍しいです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：中身が見えるマチ付きメッシュポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10×20×5.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：494789024354

100円でこのクオリティは珍しい！セリアのメッシュポーチが優秀すぎる♡

おしゃれで便利なポーチが揃うセリアで、気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは『中身が見えるマチ付きメッシュポーチ』。使いやすい機能が揃ったメッシュ素材のポーチです。

筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

このポーチのすごいところは、細かく整理整頓しやすいという点！中央のメインポケットに加え、両サイドにスリムなポケットが付いた実質3層構造になっています。

種類ごとに分けて収納できるため、カバンの中で「あれっどこに入れたっけ…？」と、目当ての物を探す手間が省けます。

サイズは約10cm×20cm×5.5cm。しっかりとしたマチがあるため、ある程度厚みのあるものも収納できますよ。

文具やコスメなどをきれいに整理しながら持ち運べる！

文具を収納してみました。サイドポケットにはノートやメモ帳を収納しましたが、シート類やメモ帳などの端が折れにくく、ストレスなく取り出せるのが嬉しいです。

メインポケットには筆記用具、ハサミ、カッター、スマホの充電ケーブルなどを入れましたが、マチがあるのと口が大きく開くため、スッと取り出せます。

ポーチにありがちなごちゃつきを防ぎ、中身を美しく整理でき使い心地が良いです。

メッシュ素材なので中身が透けて見え、どこに何が入っているか一目でわかりやすいのも高評価ポイント。

ポケットにお気に入りのカードや写真などを入れれば、推し活ポーチとしても◎

エチケットグッズやコスメを入れるのにも最適。サイドポケットにはリップなどの細かなアイテムを入れることで、ガサゴソ探す手間が省けます。

メインポケットはボディシート、ミニヘアスプレー、ヘアアクセサリーといった使用頻度の高いものをまとめておけば、すぐにアクセスできます。

100円でこれほど細かく仕分けができるポーチは珍しいです。セリアで『中身が見えるマチ付きメッシュポーチ』を見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。