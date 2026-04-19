名門クラブ関係者がインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子の銅メダリスト、中井亜美（TOKIOインカラミ）の最新情報にファンから驚きの声が上がっている。カナダ・トロントの名門クラブでの姿がキャッチされた。

カナダ選手権に出場経験があるマシュー・マーケルや、スピン専門のペイジ・エイストロップ氏が18日までにインスタグラムを更新した。

カナダ・トロントの名門クリケット・クラブを拠点とする2人の隣で、笑みを浮かべていたのが中井だ。アイスショー「スターズ・オン・アイス」出演後、トロントに渡ったとみられる。

17歳の最新情報に、SNS上のファンも注目。「中井亜美ちゃんクリケットにいる！」「新プロの振付けか特訓かな？」「おおおおーとなってる」「中井亜美ちゃん恒例のクリケットへ 多忙過ぎて心配だけど お怪我や健康にはどうぞお気を付けて」などの声が寄せられた。

中井は銅メダルを獲得したミラノ五輪のフリーで、右手を頬に当てる仕草で大きな話題に。3月の世界選手権は9位だった。



（THE ANSWER編集部）