京都府南丹市の山林に男子児童の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。父親の車のドライブレコーダーの映像が一部消えていることが新たにわかりました。父親は逮捕前の任意の調べに「首を絞めつけて殺した」と話していたことも判明しています。

【写真で見る】安達優季容疑者の車を捉えた防犯カメラ映像

安達容疑者はチラシ配りも 受け取った人「どういう気持ちで…」

11歳の安達結希さんが行方不明になった8日後の映像。ケーキ店の駐車場に停めた車から出てきたのは、父親の安達優季容疑者（37）。白い紙を手に、店内の方へ歩いて行きます。





店の人によると安達容疑者は、情報提供を呼びかけるチラシを貼ってほしいと、お願いに来ていたといいます。

結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された安達容疑者。



新たに、逮捕前の任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」と供述をしていたことがわかりました。

死体遺棄の容疑を認め、殺害を認める供述もしている安達容疑者ですが、当初は複数の店舗にチラシを配るなど、息子を捜す素振りをみせていたのです。

チラシを受け取った人

「普通にお客さんのように入ってきて、アルバイトの子に（チラシを）渡して、それで『貼ってください』って言われて。もうその心境がわからへん。どういう気持ちで配っていたのか」

別の店の人は…

チラシを受け取った人

「逮捕されたニュースを見たときの顔で、同じ方だった。名乗られなかったです。



（Q.どういう表情だった？）無表情でした。特に焦っておられるとか、急いでいるという感じでもなく。目立つところに貼った方がいいですかと声をかけたが、『はぁ』とだけしか。身内の方とかじゃなくて、関係ないボランティアなのかなと」

行方不明当日 容疑者の車のドラレコ 一部が消失

これまでの調べで、安達容疑者は遺体を何度か移動させていたことがわかっていますが、警察は安達容疑者の車を押収しました。

記者

「父親のものとみられる車は、南丹署に移送されました。ブルーシートに隠され、駐車場の奥に停まっています」

結希さんが行方不明になった日の朝、結希さんを車で学校のそばまで送り届けたと説明してきた安達容疑者。



捜査関係者などによると、安達容疑者の車のドライブレコーダーは車の外を映していて、学校周辺まで運転しているのは確認されましたが、一部が消えていて、結希さんが車に乗っていたかどうかは確認できていないということです。

また、安達容疑者のスマートフォンやカーナビの位置情報を分析して捜索した結果、結希さんが履いていたとみられる靴や遺体を発見したということです。

警察は、この車で遺体を運んだとみているということですが、現場近くに住む人は…

遺体発見現場の近隣住民

「入口はいけたとしても、道も舗装されていない。車の底をすりながら、草だけでなく細かい枝もあるし、横とかこすりながら行くと思うので、（車体に）小さい傷はかなり入ると思う」

容疑者の通勤ルートに靴とかばん かばん発見日“父の車”防犯カメラに

南丹市内の店舗に設置された防犯カメラの映像。駐車場に入ってきた黒い車が、押収された安達容疑者の車と同じ車種・同じナンバーの車です。



撮影されたのは、結希さんが行方不明になる5日前の3月18日の午前7時50分。他の日も、同じような時間帯にこの駐車場に現れる様子が記録されていました。

防犯カメラの管理者

「時間帯は毎朝7時45分〜7時50分の間で決まっていた。週の半分以上は見ていたと思う」

防犯カメラが設置されているのは府道453号沿い。安達容疑者の自宅から勤務先方面に向かう道中にあるため、通勤ルートになっていた可能性もあります。



そして、このルート付近で、結希さんが履いていたとみられる靴と通学かばんが発見されているのです。

通学かばんが発見された3月29日には、自宅方面から、かばんが見つかった場所の方面に向かう同じ車の姿が捉えられていました。時間は、いつも通るという午前7時台ではなく、午前10時前でした。

店舗には、結希さんが行方不明になった翌日ごろに警察が訪ねてきて、防犯カメラの映像を確認していったといいます。

防犯カメラの管理者

「当初、警察から『黒のカローラ』を探していると聞いていた。3月19日からそれ以降の（防犯カメラの）映像を警察に提出している」

警察は、結希さんが亡くなったいきさつを調べています。