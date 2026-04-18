◆米大リーグ アスレチックス―ホワイトソックス（１７日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、メジャー２０試合目の出場で初のマルチ安打を放った。

初回無死二塁の１打席目は空振り三振に倒れた村上。１点をリードした３回先頭の２打席目に、先発右腕・シバーレのカーブにややタイミングを外されながらも必死に反応し、左前安打とした。２試合、６打席ぶりの安打。無死一、二塁からモンゴメリーの中前適時打で二塁から激走して生還した。さらに３点をリードした４回１死一塁でも右前安打。メジャー初の２打席連続安打で、２０試合目の出場にして初の１試合２安打のマルチ安打となった。

１４日（同１５日）の本拠地・レイズ戦で９試合ぶりの本塁打となる５号を放った村上。４試合連続で安打が出ていなかった中で５試合、２５打席ぶりに出た安打が、待望の一発となった。その後の２試合でも１安打のみ。この日の試合開始前の時点で打率は１割６分７厘と苦しんでいる。