本拠地メッツ戦

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に8-2で勝利した。先発マウンドに立った大谷翔平投手はこの試合DHを兼ねず、投手に専念。13日（同14日）の試合で右肩付近に受けた死球の影響で、このような出場形態は2021年以来5年ぶりだった。6回2安打10奪三振で1失点と快投。そんな打者を惑わす変幻自在のスタイルを披露し、日本のファンを驚かせている。

3回2死二塁のピンチ、大谷は打席にリンドーアを迎えた。ファウルで粘られフルカウントからの11球目。大谷は高く足を上げるのをやめ、左足を滑らせるような始動から、時速99.6マイル（約160.3キロ）の剛速球を外角高めに投げ空振り三振を奪った。フォームを変えて打者を翻弄するテクニックに、日本のファンからは驚きの言葉が並んだ。

「大谷さん引き出し多すぎませんかね」

「少しタイミングをずらして100マイルw面白い駆け引きだった」

「大谷奥の手使ってタイミング外した笑」

「大谷今タイミング変えたよな器用やなぁ」

「投球タイミングずらすなんてこともできるんか。ホンマ意味わからんな」

三振したリンドーアは大谷を見て思わず笑顔。大谷もマウンドを降りながら頬を緩ませていた。



（THE ANSWER編集部）