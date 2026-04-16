福岡発のアイドルグループ「ごちゃっと！」に所属しながらグラビアアイドルとしても活躍する小日向優花さんのFLASHデジタル写真集「小日向優花 この高鳴り、抑えきれない」がリリースされました。



【写真】揺れるIカップの極上ボディ 小日向優花さんが極小ビキニやセクシーメイドに！

身長148センチと小柄ながら迫力満点のIカップバストを武器にFLASH初登場の小日向さん。今作はアイドルらしく可愛らしい衣装から大人の色気漂うものまで、5着の衣装を収録。ステージで培った表現力はビキニ姿でも健在。中でも表紙は、まん丸バストが小さめのビキニに収まり切れずはみ出さんばかりの勢いの過激カットです。一度見たら忘れられない彼女の虜になって！



福岡のIカップ娘は初登場のFLASHでもド迫力BODYを披露。92センチIカップの迫力あるプロポーションを7ページにわたって紹介しています。13歳から福岡でアイドルをしている、というだけあって、初登場ながらカメラを前にしても自然体。柔らかな笑顔を見せてくれました。インタビューでは家族への愛を語っています。



小日向さんは自身のXで「週刊FLASH 様の 巻中グラビアとして掲載されています！ 同時に！デジタル写真集 【 この高鳴り、抑えきれない 】 も配信開始なので、ぜひ誌面と共に ご堪能ください♡♡♡！」「いっぱい見て♡ 週刊FLASH」などと投稿。撮影時の画像を公開しています。



【小日向優花さんプロフィール】

こひなたゆうか 23歳 2003年2月26日生まれ 福岡県出身 T148・B92(I)W60H89 福岡を拠点に活動するアイドルグループ「ごちゃっと！」のメンバー。2024年からグラビアでも活躍。抜群のスタイルで人気を博す。趣味はアニメ映画鑑賞、自然めぐり、神社めぐり、ドライブ。そのほか最新情報は、公式X(@yuukakohinata)、Instagram(@yuukakohinata)にて