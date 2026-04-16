2026年4月14日、YouTubeグループの東海オンエアが自身のYouTubeチャンネルを更新。ヒカキンのCMを予想する動画を投稿した。

（関連：【画像あり】東海オンエアメンバーが予想したヒカキン「ONICHA」のCM）

ヒカキンは、4月5日正午に麦茶ブランド「ONICHA」を立ち上げることを発表。4月21日に発売開始することを宣言した。

東海オンエアのメンバーは、撮影時はまだ「ONICHA」という名前やパッケージなどは何も知らず、麦茶という情報だけで今回CMを予想していくようだ。メンバーのりょうはすでにCMを視聴しており、ほかのとしみつ、しばゆー、てつや、ゆめまるの4人が回答者としてCMを作ってきたようだ。

まずはゆめまるから発表。外で遊んだ子どもが帰ってきて、麦茶を飲むという夏らしい作品だ。本人であるヒカキンはあえて出演しないという予想を発表した。次はとしみつ。「山奥のスタジオを借りた」とかなり本気で作ったようで、夏の日本をイメージしたという。次はてつや。ヒカキンの子ども時代から下積み時代までを再現し、麦茶は2種類用意してくると予想した。最後はしばゆー。架空の未来という設定で、麦茶が禁止される世界の映像を発表。これには「おもしろフラッシュじゃん」とメンバーからもツッコまれたようだ。そして正解発表へ。

正解は、ヒカキンが桃太郎となり鬼退治に行くという内容。メンバーは「これはえぐい」「やられた」と大きく予想を外しつつも、「ほぼしばゆー正解やん…」「テンション感しばゆーやん…」といったメンバーの声から、しばゆーが勝利する結果に。最後はヒカキンと通話をし、「やっちゃいましたね」とコメントをした。今回の動画に視聴者からは「おもろい」「距離感が完璧」「新鮮で良い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）