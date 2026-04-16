戦前〜戦後は過酷だった！「今が幸せ」と語る祖母が幼少期に見た「苦渋の選択をする大人の女性の姿」が残酷すぎる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■祖母の話を漫画にしようと決断するまでには時間がかかった
作者のゆっぺさんが初めて祖母“キヨさん”の幼少期の話を聞いたのは、2021年の春だったという。漫画にしようと思ったのはそれから半年後で、その後、丸2年にわたり描いていったそうだ。ゆっぺさんは「その間ずっと月1〜2回くらいのペースで、お茶を飲みながら2〜3時間かけてじっくり話を聞いていました。次から次へと話が出てくるので、ネームは作らずに、話を聞いたら熱の冷めないうちにすぐにマンガにする、という日々でした」と語る。
漫画化するまでに半年の間が空いたことについては「それまでギャグ調のマンガしか描いたことがなかったので、決断するまでに少し時間がかかりました」と、重い内容を作品にするにあたって葛藤があったことも明かしてくれた。
本作は、戦前〜戦後の幼少期から始まるキヨさんの人生の物語である。父の死をきっかけに養子に出された先で養母からのいじめに耐えるなか、戦争で夫を亡くした未亡人たちが生きるために苦渋の選択をする姿を見たというエピソードも、すべて実話だという。
戦争の厳しさや家庭内虐待などつらい話も多いが、そんななかで懸命に歩んできたキヨさんの生き方から学ぶことも多い本作。考えさせられるエピソードが満載の「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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