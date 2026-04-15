DONGROSSOが、新曲「DANCING OTAKU」本日配信リリースした。

本プロジェクトは、ラッパー森とトラックメイカー／プロデューサーのチョモによるデュオ・どんぐりずと、MONDO GROSSOを率いるShinichi Osawaによるコラボレーションユニット。なお本作は、1stアルバムから約1年を経ての再始動の作品となった。

「DANCING OTAKU」は、現代における情報過多な環境と、そこに依存しながらも快楽へと没入していく人間の姿を、鋭いユーモアと狂気で描き出したダンスチューンだという。「脳内再生」「現実崩壊」「情報洪水」といったワードを軸に、デジタル社会における感覚の麻痺や中毒性を露骨に提示する。

ミニマルかつ攻撃的なビートメイクが核となり、無機質でありながら強烈な推進力を持つサウンドに仕上がっているとのこと。また、「ダンシング オタク」という強烈なフックは、現代における“没頭する存在”としての人間像を象徴しており、同時にクラブにおける解放と狂騒を体現するキーワードでもあるという。スマートフォン越しではなく、自らの身体で音を浴び、踊るという行為そのものへの回帰を促すメッセージが内包されている。