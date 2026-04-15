「仮面女子」メンバーで車椅子アイドルの猪狩ともかさん2026年4月14日にXで、元刑事の小川泰平さんと佐藤誠さんによる京都府南丹市の小6男児行方不明事件をめぐる配信の中での発言に、怒りをあらわにした。

「『同接最高数おめでとうございます』じゃないんですよ」

小川さんは13日、佐藤氏を招き、「【緊急】京都小6男児 行方不明事件 元警視庁捜査一課 佐藤誠氏と考察！ご遺体 発見...【小川泰平の事件考察室】# 2616」と題したYouTube配信を行っていた。当時、行方不明になっていた男児だと確定はしていなかったものの、この日に南丹市の山林で遺体が見つかったことが報じられていた。

配信終盤、スタッフが「同時接続8.8万人」だと話す場面があった。小川さんは「私のライブとかYouTubeでは最高記録」と明かした。スタッフは「おめでとうございます」と祝福し、佐藤さんは「すごいですね」と述べた。

このやり取りの切り抜き動画がXで拡散されると、猪狩さんはこれを引用。「子供の遺体が見つかってるのに『同接最高数おめでとうございます』じゃないんですよ」と非難した。

続けて、「人の心どこ行ったんですか？」と怒りをあらわにした。

佐藤さんは15日にXで、同日に小川さんとともに「配信での失言を謝罪する予定だったが、流れが変わってしまった」としたうえで、「皆様には、小川泰平氏のライブ中、スタッフが、心ない失言を発してしまったことを、深くお詫び申し上げます」「不快な思いをさせてしまい心より反省致します」と謝罪した。

14日、発見された遺体が行方不明の男児だとわかったと報じられ、翌15日には警察が男児の家の家宅捜索を開始したと報じられている。