京都府南丹市の市立園部小学校６年、安達結希（ゆき）君（１１）が行方不明になってから２２日目の１３日、同市内の山林で、子どもとみられる遺体が見つかった。

同小の保護者らは沈痛な表情を見せた一方、「安達君と決まったわけではない」と無事を願った。

小学校から約２キロ

府警の捜査１課幹部が１３日午後８時４５分頃から、府警本部で遺体の発見状況などを報道陣に説明した。遺体の性別について「現時点で不明」とし、「成人ではなさそう」「死後相当な期間がたっているようだ」などと述べた。上下の服装の色は安達君が着ていた服と似ており、遺体は靴を履いていなかったという。

着衣の乱れの有無や、遺体の発見場所を捜索した理由を尋ねられると、「差し控える。捜査に支障がある」「回答できない」などと答えなかった。

遺体が見つかったのは、学校から南に約２キロ離れた南丹市園部町の山林。記者が到着した午後７時半頃、現場につながる林道付近には規制線が張られ、捜査員らがライトを照らして山林の中を調べていた。付近には田園が広がり、民家も点在するが、街灯が少なく、真っ暗だった。

近くに住む５０歳代女性は「現場近くの道は車が行き来するだけで、子どもが歩いて通るようなところではない。どうしてこんなところで遺体が見つかったのか、全くわからない」と困惑していた。

１２日には黒色の靴

行方不明になったのは３月２３日のことだった。

府警や同小などによると、５年生だった安達君は午前８時頃、同小の約２００メートル手前で、家族が運転する車から降車したとされる。午前８時３０分頃、同小で出欠確認が行われたが、安達君はその場にいなかった。この日は卒業式だったこともあり、学校側が家族に連絡したのは同１１時５０分頃。降車から約４時間後だった。

同小側は取材に、家族への連絡が遅れたことについて「あってはならないことで、重大な責任を感じている」としていた。

翌２４日は終業式だったが、安達君は旅行に行く予定で、学校側には、行方不明になる前に家族から「欠席する」と連絡があったという。

府警や地元の消防などが２３日以降、捜索を続け、手がかりが見つかったのは、同２９日だった。

学校から西約３キロの山中で通学かばんが見つかった。場所は自宅の方向と異なり、峠道。同小から子どもが歩いて１時間ほどかかる場所で、地元住民は取材に「ごく一部の地元の人しか通らない場所。なぜそこにかばんが……」と語っていた。

府警は今月７日、同小から南西約９キロの自宅近くの山中を捜索。９日以降は、同小と安達君の自宅の間の山中を中心に捜索を続け、１２日に黒色の靴が発見された。安達君が行方不明になった日に履いていたスニーカーに似ているという。

きょうは臨時休校

同小の児童や保護者によると、安達君は遊具で遊ぶことが好きな活発で明るい性格だという。

安達君と同級生の娘を持つ女性（３６）は「いつも笑顔で明るい子だと聞いていた。まだ真相はわからないが、この平穏な町で娘の同級生の命が失われたのだとすれば信じられない。守ってあげることはできなかったのか」と涙を流した。

別の同級生の母親は「まだ安達君と決まったわけではなく、無事を信じて待ちたい。保護者は皆、同じ気持ちだと思う」と話した。

南丹市教育委員会によると、同小は１４日、臨時休校する。