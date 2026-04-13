「ガチで指名手配犯みたい笑」アイドル、パスポートの比較ショットが話題に！ 「これ出してええんか」
8人組女性アイドルグループ「君に、胸キュン。」の楠木こはなさんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。6年前と現在の証明写真を公開し、話題となっています。
【写真】「指名手配犯すぎて神」な6年前のパスポート写真
この投稿には「垢抜けすごい」「可愛くなったとかのレベルじゃない」「むしろ若くなってる！」「これ出してええんか」「顔認証無理っぽい」「ガチで指名手配犯みたい笑」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「指名手配犯すぎて神」な6年前のパスポート写真
「可愛くなったとかのレベルじゃない」楠木さんは「パスポート更新したのだけど、前の顔写真指名手配犯すぎて神」という自身の投稿を引用し「6年でだいぶ可愛くなった」と投稿。掲載した画像の左側が6年前、右側が現在の証明写真です。目は大きく、唇は薄くなっているように見えます。まるで別人のような垢抜けっぷりです。
初の韓国ツアーを実施「君に、胸キュン。」は10〜12日、初の韓国ツアーを実施。同グループの公式Xアカウントは、楠木さんをはじめとするメンバーの空港で撮影したオフショットを公開していました。楠木さんは韓国ツアーに合わせ、パスポートを更新したのかもしれませんね。気になる人はこちらの投稿もチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)