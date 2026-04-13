今田美桜さんがニチレイの新TVCMに出演。思い出振り返り「お姉さんにならなきゃ」

ニチレイフーズは、今田美桜さんを起用した『本格炒め炒飯』の新TVCM「25 年ずーっと売上 No.1」篇を、2026年4月11日から順次全国で放映しています。

25年前は...

本格炒め炒飯は、2001年の発売以来、25年連続売上 No.1（※）を記録しています。

今回の新CMは、それぞれの時代背景を表す映像とともに、25年もの間「ずーーーっと売上 No.1！」であり続けてきた実績を今田さんと一緒に追体験していく内容です。

「25年ずーーーっと」の印象を残すため、今田さんが「ずーーーっと！」という長いセリフをひと息で言い切るシーンも見どころ。

撮影後のインタビューでは、今田さんが幼い頃の自身の思い出を振り返りました。

25年前は妹が生まれたくらいで、「お姉さんにならなきゃ」と思っていたんだそう。幼稚園の先生が大好きすぎて、「将来、幼稚園の先生になりたいな」と思い始めたと話しました。

また、中高校生時代には、同じ友達と1日に何回もプリントシール機で撮っていたと明かし、25年の時の流れの中での思い出を振り返りました。

※インテージ SRI＋冷凍調理炒飯市場 2017年3月〜2026年2月 各年累計販売金額／インテージ SRI 冷凍調理炒飯市場 2001年3月〜2017年2月 各年累計販売金額

東京バーゲンマニア編集部