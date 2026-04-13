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元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「担任の先生が最悪だった時の対処法」を公開した。動画では、新学期のクラス発表で担任と合わずに絶望している中高生やその保護者に向けて、1年間を乗り切るための具体的なスタンスと行動について語っている。



すぎやま氏は、新学期に「今年の担任最悪」と落胆する生徒が少なくないという背景に触れ、この1年をどう乗り越えるかが重要だと説明。まず1つ目の対処法として「無理に好きにならなくてもいい」と述べ、偶然決まった相手と合わないのは自然なことであるため、ドライな関係で割り切るよう提案した。嫌いな人のために自分の感情をすり減らすのは時間の無駄だとしつつも、あからさまに嫌な態度をとることは自身の評価を下げるため、挨拶などの礼儀だけは守るよう念を押している。



続けて「合わない人と上手くやるのも勉強だ」と視点の転換を促した。社会に出れば理不尽な人間関係は避けられないとして、学校をそのシミュレーションの場と捉えるべきだと語る。また、暴言や差別などの実害がある場合は「他の先生に相談する」ことの重要性を指摘。学校はチームで動いており、学年主任や教頭、スクールカウンセラーなど、担任以外に相談してはいけないというルールはどこにもないと強調した。さらに、心の安定を保つために「学校・クラス以外の居場所をつくる」ことを推奨。学校は人生の中で一瞬の出来事にすぎないとし、部活やSNSなど、別の逃げ道を持つことでストレスが大幅に軽減されると語った。



最後に最重要事項として「自分のために勉強はしておく」ことを挙げた。担任への反発から勉強や提出物を放棄してしまうケースについて、「自分で自分の首を絞めているのと同じ」と指摘。勉強はテストのためではなく、未来の自分の選択肢を増やすためのものであると力説した。動画の終盤、すぎやま氏は「どんなに担任が最悪でも、どんなに学校がつまらなくても、未来の自分のために勉強だけは手放さないように」と視聴者に呼びかけた。一時的な感情に流されず、自身の成長と将来のために今やるべきことに集中することの重要性を説き、動画を締めくくっている。