【３ヶ月で−２kg】“シャワーだけ”をやめただけ。体が軽くなったダイエット習慣
「食事も気をつけてるし、軽く運動もしているのに、なぜか体が重いままなんです」と話してくれたのは、都内で働くBさん（42歳・事務職）。特別太っているわけではないのに、朝のむくみや日中のだるさ、夜の抜けない疲れが続いていたそうです。そんなBさんが見直したのは、意外にも“お風呂の入り方”でした。
“なんとなく不調”が続いていた日々
Bさんはこれまで、忙しい日を理由にシャワーだけで済ませる生活が続いていました。「お風呂に浸かる時間がもったいなくて」と振り返ります。
▲朝は顔まわりの違和感が気になり、日中は脚の重さを感じ、夜はソファに座ったまま動けなくなるような不調が続いていたそう
湯船に浸かるだけで“体の感覚”が変わった
変化のきっかけは、帰宅後に数分だけ湯船に浸かってみたこと。「体が内側から温まる感じがあった」そうで、それを続けていくうちに、入浴後の体の軽さや、翌朝のすっきり感に変化が出てきたと言います。特に実感したのは、脚のむくみやだるさが残りにくくなったこと。少しずつ体の巡りが整ってきたように感じたそうです。
“無理をしない習慣”だからこそ続いた
Bさんにとって、入浴する習慣を続けられたのは“頑張らなくていいこと”だったそう。湯船に浸かる時間を少し作るだけで、体のコンディションが整い、その結果として日中の動きも変わっていったといいます。無理をしなくても、体はちゃんと応えてくれるという感覚だったそうです。
ダイエットというと、つい食事や運動に目が向きがち。でも、日常の中にある習慣を見直すことも大事なことです。Bさんのように、まずはお風呂の入り方から変えてみる。そんな小さな変化が、体の軽さを取り戻すきっかけになるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※プライバシーに配慮し、画像は生成AIで制作しています
🌼【３ヶ月で−２kg】“動かない時間”を減らしただけ。私の体が軽くなった理由