八海醸造×MLBコラボ。「麹だけでつくったすっきりあまさけ」は砂糖不使用なのに″デザート級″の甘さで飲みやすい味わい

八海醸造は、MLBの人気球団ロゴをあしらった限定商品「麹だけでつくったすっきりあまさけMLBコレクションラベル」を、2026年3月下旬から日本国内で順次販売しています。

コンプリートしたいコラボ...！

八海醸造は、メジャーリーグ・ベースボール（以下「MLB」）と日本国内におけるオフィシャルスポンサー契約を締結しています。

今回のコレクションラベルでは、825gと118gのパッケージ正面に、ドジャース、パドレス、レッドソックス、メッツ、カブス、ヤンキース、マリナーズの7球団のロゴをデザイン。

「麹だけでつくったすっきりあまさけ」は、「麹だけでつくったあまさけ」のそのままの飲みやすさを追求し、甘みを抑えたすっきりとした味わいが特長です。

ノンアルコールで砂糖は不使用。麹のでんぷんを糖化させることで、やさしい甘さを引き出しています。糖質も従来品より30％オフされているのも嬉しいポイント。

記者も実際に試飲してみたところ、砂糖不使用にも関わらず、しっかりとした甘みを感じました。クセの少ない風味ととろっとしたのど越しで、デザート感覚のように楽しめました。

冷やして飲むのはもちろん、就寝前にホットで楽しむのもよさそう。

日本人選手も活躍する人気球団ばかりで、思わずコンプリートしたくなるラインアップ。

希望小売価格は825gが959円、118gが227円です。酒販店・百貨店・スーパーなどの正規取扱店のほか、直営店やHakkaisan オンラインストアなどで販売しています。

気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部