これはハマる...！北野エースでリピ確定の「絶品ドレッシング」3選

こだわりの食品がそろう「北野エース」。調味料コーナーには、スーパーではなかなか見かけない本格派ドレッシングがずらりと並び、思わず目移りしてしまいます。

今回はその中から、おいしさに定評のあるドレッシング3選を紹介。素材のおいしさを活かしたノンオイルドレッシングや、にんじんの甘味がたまらないドレッシングなど、どれもやみつきになってしまいますよ。

一度使うと他のドレッシングには戻れない...！

●大人のための贅沢なノンオイルドレッシング 和風たまねぎ Premium（638円）

玉ねぎの甘みと旨みをぎゅっと凝縮した、ノンオイルタイプのドレッシング。さっぱりとした後味ながら、しっかりとコクも感じられ、シンプルなサラダでも満足感のある一皿に仕上がります。

SNSには「ノンオイルなのに物足りなさがない」「素材の味がしっかり感じられる」といった声もあり、健康志向の人からも支持されていますよ。軽やかさと奥深さを両立した、毎日使いたくなる一本です。

●醤油と鰹だしのジャポネシーザードレッシング（746円）

醤油と鰹だしの風味に、シーザーのコクを合わせた和洋折衷のドレッシング。まろやかで奥行きのある味わいが特徴で、葉物野菜はもちろん、チキンサラダや温野菜にもぴったりです。

実際食べた人からは「だしの風味が効いていてクセになる」「普通のシーザーより食べやすい」といった口コミが。子どもから大人まで幅広い層に人気です。ひと味違うサラダを楽しみたいときにぴったりですよ。

●大人のためのにんじんドレッシング（746円）

にんじんの自然な甘みを活かした、やさしい味わいのドレッシング。ほどよい酸味とのバランスがよく、野菜のおいしさを引き立ててくれます。

SNSには「野菜が苦手でも食べやすい」「さっぱりしていて毎日使いたい」といった感想が上がっていて、リピーターも多い一品。シンプルなサラダをぐっと食べやすくしてくれる、万能タイプです。

北野エースには、素材や味わいにこだわったドレッシングが豊富にそろっています。いつものサラダも、ドレッシングを変えるだけでぐっと印象が変わりますよ。気になる商品があれば、チェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部