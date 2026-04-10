お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方の小木博明（54）とともに生出演。俳優黒沢年雄（82）のブログ投稿による炎上騒動について言及した。

黒沢は常連客として訪れていたパン屋でパンを購入。規定の購入金額を割り込んでいたため、駐車場代が無料となるスタンプを押してもらえなかったことに対し「今まで何十回と購入して来た事か!」と怒りをあらわにした上で「融通をきかせないと…」とブログを通じて主張。コメント欄が活況となっていた。

黒沢は次の更新で「パン屋のお話し…反響を読むと僕も若い…半分反省もありますね(シユン)」などと投稿。ネットニュースのネタとなっていた。

同番組はネットニュースの見出しに反応するのが定番。2人は「黒沢年雄」「炎上」の見出しに反応。一連の記事を精査した上で、矢作は「大前提、融通が利かない人のことを悪く言わなきゃいいんだよね。融通利かない人が普通だと思って、融通利く人がすごいありがたい人って思ってたら、まあまあまあ」と語った。

そして「何となく予想通りというか。黒沢さんが一般的に老害と言われるような。偉そうにね。歳取ると『俺だぞ！』と」と続けた。