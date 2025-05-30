矢作兼さん（2017年1月撮影）J-CASTニュース

矢作兼、HIKAKINは「本当に面白くないんだよ」息子のYouTube趣味に困惑

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 矢作兼が29日深夜のラジオで、息子はHIKAKINが好きだと話した
  • 「本当に面白くないんだよ、HIKAKINって。大人が見てると」と困惑
  • 親として「『何が面白えんだよ』って言ってもいいのか」と迷いを見せていた
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