SNIDELの水着2026♡可愛く盛れるリゾートスタイル登場

夏のときめきを先取りするなら今♡SNIDELから「RESORT COLLECTION」が登場し、リゾート気分を高めてくれるアイテムが勢ぞろいしています。可愛く盛れる水着をはじめ、リラクシーなワンピースや華やかな小物まで、旅先でも日常でも楽しめるラインナップ。着るだけで気分が上がる、夏スタイルをチェックしてみてください♪

主役級の水着アイテム♡

今回のコレクションの注目は、SNIDELらしいフェミニンなデザインの水着。価格は22,000円（税込）や18,920円（税込）などで展開されています。

スタイルアップを叶えるシルエットと、程よい肌見せで“可愛く盛れる”デザインが魅力。リゾートやプールはもちろん、トップス感覚でコーデに取り入れるのもおすすめです。

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リゾート映えするウェア＆小物

Swimwear 価格：22,000円

Pants 価格：13,970円

Shoes 価格：13,200円

Cardigan 価格：11,880円

Swimwear 価格：22,000円

Shoes 価格：13,200円

Hat 価格：8,800円

Blouse 価格：15,950円

Skirt 価格：17,930円

Belt 価格：7,480円

Shoes 価格：17,930円

Bag 価格：11,990円

Shoes 価格：13,200円

Hat 価格：5,940円

Tops 価格：11,440円

Swimwear 価格：18,920円

Shoes 価格：13,200円

Blouson 価格：18,480円

Tops 価格：14,960円

Skirt 価格：20,900円

shoes 参考商品

Bustier 価格：15,400円

Inner 価格：4,290円

Pants 価格：15,950円

Shoes 価格：17,930円

Dress 価格：25,960円

Pierced earrings 価格：4,950円

Shoes 価格：16,500円

Hair accessories 価格：4,950円

Shirt 価格：15,400円

Swimwear 価格：22,000円

Pants 価格：12,980円

Swimwear 価格：22,000円

Pants 価格：12,980円

Dress 価格：15,950円

Bag 価格：11,990円

Shoes 価格：17,930円

ワンピースは15,950円（税込）～25,960円（税込）。トップスは11,440円（税込）～14,960円（税込）、スカートは11,880円（税込）～20,900円（税込）と幅広いラインナップ。

さらにバッグ（11,990円税込）やハット（5,940円税込～8,800円税込）、シューズ（13,200円税込～17,930円税込）など、小物も充実。トータルコーデが完成するアイテムが揃います。

発売情報＆チェックポイント

WEB先行発売は2026年4月8日（水）12:00からスタート。SNIDEL公式オンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリで購入可能です。

リゾートシーズン前にチェックしておきたい注目コレクションです。

※店頭では4月中旬以降発売予定

夏をもっと楽しむスタイル

SNIDELのリゾートコレクションは、夏のワクワク感をそのままファッションに落とし込んだアイテムばかり♡水着からウェア、小物まで揃うので、自分らしいスタイルを自由に楽しめます。

旅行やお出かけの予定がある方はもちろん、日常にも取り入れて、季節感たっぷりのコーデを楽しんでみてください♪