高橋みなみ、“叱り方”に気づかい 面と向かっての注意は「（心を）閉ざされます」
元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（35）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。総監督時代の“叱り方”を振り返った。
【写真】「かっこいいの分かる」“15歳年上夫”と夫婦ショット公開の高橋みなみ
この日は「届く叱り方」についてトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から、AKB48のリーダー時代について「そんな常識もないまま芸能界に入ってきたような、年下の子とかいたでしょう？」と聞かれた。
高橋は「16（歳）から、22〜23人のキャプテンになり、20歳から総監督みたいな立場を経ています」「16歳のときに、同じチームに22（歳）ぐらいのお姉さんがいたりするんですよ」などと振り返った。
また「男性グループのイメージって、真正面から『ちゃんとやれよ！』って言っても、ぶつかって最後は肩組んで頑張ろうなっていけるイメージあるんですけど、女性グループって、面と向かって『ちゃんとやれよ！』って言ったら、二度とないんですよ。もう修復がかなり…（心を）閉ざされます」と説明。「二度と修復できないみたいな状況があるので、そうならないためにどういうふうにコミュニケーションとって言うか、みたいな」と語った。
さらに「嫌われたくないモードに入ってしまったときがあって…」と、注意することで嫌われるかもしれないと不安になった時期を吐露。そのとき、秋元康から「嫌われる勇気を持ちなさい」とアドバイスを受けたという。「言わないことを選んだら、それは本当に罪深いこと」「どんだけ何か言って嫌われたとしても、将来的に『自分のために言ってくれた』と答え合わせをしてくれればいい」と明かした。
【写真】「かっこいいの分かる」“15歳年上夫”と夫婦ショット公開の高橋みなみ
この日は「届く叱り方」についてトーク。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から、AKB48のリーダー時代について「そんな常識もないまま芸能界に入ってきたような、年下の子とかいたでしょう？」と聞かれた。
高橋は「16（歳）から、22〜23人のキャプテンになり、20歳から総監督みたいな立場を経ています」「16歳のときに、同じチームに22（歳）ぐらいのお姉さんがいたりするんですよ」などと振り返った。
さらに「嫌われたくないモードに入ってしまったときがあって…」と、注意することで嫌われるかもしれないと不安になった時期を吐露。そのとき、秋元康から「嫌われる勇気を持ちなさい」とアドバイスを受けたという。「言わないことを選んだら、それは本当に罪深いこと」「どんだけ何か言って嫌われたとしても、将来的に『自分のために言ってくれた』と答え合わせをしてくれればいい」と明かした。