何気ないのに特別。男性が“本気で恋した女性”にしか聞かない３つの質問
男性の本気の想いは、何気ない会話の中の“質問”にこそ隠れていることがあります。そこで今回は、男性が“本気で恋した女性”にしか聞かない３つの質問を紹介します。
「何か困っていることない？」
男性は、好きな女性から頼られることで自分の存在価値を感じる傾向があるので、「彼女の困りごとを解決したい」という気持ちを自然と持つようになっていきます。なので、「最近、何か困っていることない？」という質問は、「あなたの力になりたい」という願望の表れと言えるでしょう。
「今度の休み、何か予定ある？」
何気ない会話の中で「今度の休み、何か予定ある？」と聞いてくる男性。この質問には「一緒に過ごす時間が欲しい」という隠れたメッセージが込められている可能性があります。特に「都合が良いなら…」と遠回しに誘う姿は、断られる不安と期待が入り混じった男心の証です。
「俺の家族に会ってくれない？」
「俺の家族に会ってくれない？」と質問をされたら、それは男性があなたとの将来を真剣に考えているサイン。なぜなら、男性にとって家族に好きな女性を紹介するというのは非常に大きなステップだからです。この質問をされたら、男性の真剣な気持ちを受け止める準備をする絶好の機会と言えるでしょう。
男性の気持ちは今回紹介したような何気ない質問の中にも表れているもの。男性の言葉に込められた想いを見逃さず、素直に応えていけたら、２人の関係はもっと深まっていくはず。きっと恋が動き出しますよ。
🌼まさかの脈なし…。脈アリと勘違いしやすい「男性の行動」とは