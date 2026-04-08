好きだけど疲れる…。男性が「一緒にいるのがしんどい」と思う女性とは
彼氏から「一緒にいるとしんどい」と感じられる存在にはなりたくないものでも、彼氏を大切に思うあまり、知らず知らずのうちに彼を窮屈にさせてしまっている可能性もあるでしょう。そこで今回は、男性が好きでも「一緒にいるのがしんどい」と思う女性を紹介します。
かまってアピールが激しい
彼氏に「今日何してるの？」「誰といるの？」と毎日LINEの返信を求めたり、常に自分に注目してほしいと思う気持ちは自然なこと。でも、その頻度が高すぎると、男性は「息がつまる」と感じてしまうものです。彼があなたとの時間を大切にしていても、自分だけの時間や友人との時間も必要。「かまってほしい」気持ちは、たまに見せる方が効果的でしょう。
彼の行動に制限をかける
「女友達とは会わないで」「22時以降は連絡して」など、彼の行動に制限をかけていませんか？この行動の裏側には、実は「彼を失いたくない」という不安があるもの。でも皮肉なことに、こうした制限こそが彼を遠ざける原因になるんです。愛とは相手を信じること。彼の自由を尊重できれば、逆に信頼関係が深まり、自然と彼もあなたを大切にしたいと思うようになります。
将来について急かすような言動
「そろそろ結婚したいよね？」「将来どう考えてる？」など、未来への不安から、こんな質問を繰り返していませんか？人生の大きな決断を急かされると、多くの男性は重圧を感じてしまいます。真剣に付き合っていても、２人の関係が自然に熟成するまで、ある程度の時間は必要なのです。
彼氏に「しんどい」と感じさせない秘訣は、彼氏のことを信頼し、適度な距離感を保つこと。それが長く愛される女性の秘訣と言えるでしょう。
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