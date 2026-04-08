春の定番コーデにもぴったり！今っぽアプデが叶う【レトロ柄スカーフ×BOHOヘア】の作り方
可愛いヘアアレンジは、お洋服以上に印象に残るもの！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、コーデのアプデが叶う「レトロ柄スカーフ×BOHOヘア」の作り方をご紹介します。小物使いで印象激変！春の定番トレンチスタイルにもぴったりな簡単ヘアアレをチェック♡
レトロ柄スカーフ×BOHOヘア
小物使いでコーデをアプデ
春の定番トレンチスタイルも、スカーフをぐるりと頭に巻くだけで印象が激変！
ウエーブヘアとの組みあわせでレトロな雰囲気に振り切るのが、今っぽなスタイルを作るコツ。
ヘアアレンジ手順
How to 隠しハーフアップを仕込んでおく
両サイドの耳上の髪を残した状態で、ハーフアップにする。このとき、ハチから後頭部の中心に向かってU字を描くように髪をとりわける。毛束は結び目を寝かせるように細ゴムで結んでおく。
How to スカーフを巻いて結び目にひっかけ固定
半分に折って三角形にしたスカーフを頭に巻く。このとき、スカーフの両端を1のハーフアップの結び目の下に通して結ぶ。こめかみあたりにゴールドピンをつけて、スカーフのズレをさらに予防。
How to スカーフで隠れない髪をウエーブ巻きにする
スカーフで覆われる部分は、カールをつけないほうがすっきり見えるので、巻くのはスカーフを装着してから。スカーフから出た髪をストレートアイロンでウエーブ巻きに。前髪も毛先をくるんとさせて。
How to 細三つ編みをプラスしてこなれ感アップ！
少量の髪をつまみ出し、細三つ編みを作る。正面から見えるかどうかだけを意識しておけば、毛束をとる位置はランダムでOK。編み終わりのゴムを結ぶ位置も適当なくらいがおしゃれ。
完成♡
スカーフにウエーブ巻きをあわせてふわっとお洒落に◎。今トレンドのレトロスタイルが、トレンチコートと意外に好相性♡
スカーフ 4,950円、ブーツ 17,600円／ともにTINA:JOJUN ヘアピン（2本セット）12,980円／ノウハウ ジュエリーワンピース 14,300円／dazzlin
撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗