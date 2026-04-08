春の定番コーデにもぴったり！今っぽアプデが叶う【レトロ柄スカーフ×BOHOヘア】の作り方

可愛いヘアアレンジは、お洋服以上に印象に残るもの！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、コーデのアプデが叶う「レトロ柄スカーフ×BOHOヘア」の作り方をご紹介します。小物使いで印象激変！春の定番トレンチスタイルにもぴったりな簡単ヘアアレをチェック♡

ウエーブヘアとの組みあわせでレトロな雰囲気に振り切るのが、今っぽなスタイルを作るコツ。

春の定番トレンチスタイルも、スカーフをぐるりと頭に巻くだけで印象が激変！

ヘアアレンジ手順

How to 隠しハーフアップを仕込んでおく

両サイドの耳上の髪を残した状態で、ハーフアップにする。このとき、ハチから後頭部の中心に向かってU字を描くように髪をとりわける。毛束は結び目を寝かせるように細ゴムで結んでおく。

How to スカーフを巻いて結び目にひっかけ固定

半分に折って三角形にしたスカーフを頭に巻く。このとき、スカーフの両端を1のハーフアップの結び目の下に通して結ぶ。こめかみあたりにゴールドピンをつけて、スカーフのズレをさらに予防。

How to スカーフで隠れない髪をウエーブ巻きにする

スカーフで覆われる部分は、カールをつけないほうがすっきり見えるので、巻くのはスカーフを装着してから。スカーフから出た髪をストレートアイロンでウエーブ巻きに。前髪も毛先をくるんとさせて。

How to 細三つ編みをプラスしてこなれ感アップ！

少量の髪をつまみ出し、細三つ編みを作る。正面から見えるかどうかだけを意識しておけば、毛束をとる位置はランダムでOK。編み終わりのゴムを結ぶ位置も適当なくらいがおしゃれ。