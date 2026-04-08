美容室専売メーカーのミルボンは、ヘアカラーブランド「ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）」から、“透き通る暖色”をデザインし、褪色するほどグレージュ感が増す新色を発売する。灰味を帯びた淡いピンク「ルベライト」と、透き通るようにやわらかなオレンジ「オレンジカーネリアン」の2色相（全10色）を、4月11日に発売し、全国の理美容室向けに展開する。

「ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）」は、2017年のブランドデビュー以来、濁りの無いクリアな発色で、自由なカラーデザインを叶えるラインアップを展開してきた。

近年、新たなニーズとして、“やわらかさ”と“透明感”をもつ暖色カラーへの需要が高まっている。その背景には、「肌がきれいに見えるため、様々な暖色デザインを試してみたい」という声や、サロンからの“色持ちの良いカラー提案”として、暖色が選ばれる機会の増加がある。さらに“やわらかさ”と“透明感”を感じさせるピンク系・オレンジ系の人気が高まり、実際にサロンでのオーダー数も増えているという声も寄せられている。

一方で、暖色の開発においては“やわらかな透明感の表現”に加え、“褪色過程の汚さ”や“残留による次回カラーへの影響”といった課題があった。そこで、「ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）」では、仕上がりから褪色過程、褪色後まで楽しめるデザインを追求。褪色後もきれいな状態が保てることが、満足度向上に不可欠であると考えた。

こうした背景を踏まえ、「ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）」は、褪色変化や残留までもコントロールし、やわらかな透明感をもつ暖色を実現するため、新色「ルベライト」「オレンジカーネリアン」を発売するに至った。

商品特長は、暖色カラーにおいて生じる（1）仕上がりのくすみや濁り、（2）褪色過程での暖色方向への褪色、といった課題に対して、「グレージュシフト設計」を確立。“灰青紫色”に着目した独自の設計によって、“透き通る暖色表現”と“グレージュ褪色”の両立を実現する。

一度の施術で複数回ハイライトを入れたようなデザインを実現する。また、「ルベライト」と「オレンジカーネリアン」2色を使用することで、褪色していく過程でも、ナチュラルなグラデーションが続き、“どの瞬間でも美しいデザイン”が完成する。

やわらかな透明感をもつ新色「ルベライト」と「オレンジカーネリアン」は、天然石の名称から名付けられている。

［発売日］4月11日（土）

ミルボン＝https://milbon.co.jp