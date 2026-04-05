一緒にいると安心感がある人と、なぜか気を遣わせてしまう人。その差って何？
話していなくても、一緒にいるだけで安心できる人がいる一方で、特別なことをしていないのになぜか相手に気を遣わせてしまう人もいるでしょう。この違いは性格だけではなく、“見た目の印象”も影響しています。
表情に余裕がある
安心感のある人は、表情がやわらかく、どこか余裕を感じさせます。反対に、無意識に力が入った表情や無表情は、距離を感じさせてしまう傾向が。口元や目元の緊張がゆるむだけでも、印象は大きく変わります。
全体の印象が整っている
服装や髪型、メイクに統一感があると、相手に安心感を与えやすくなります。逆に、どこかちぐはぐな印象だと、無意識に違和感を与えてしまうことも。整っていることは、それだけで信頼感につながります。
動きに落ち着きがある
仕草や動きの速さも印象に影響します。動きがせわしないと、周囲も落ち着かなくなるもの。逆に安心感のある人は、動きにゆとりがあります。その落ち着きが、自然と周囲にも伝わるのです。
安心感は見た目の印象からも作られます。表情のやわらかさ、全体の整い、動きの落ち着きを意識して、一緒にいて心地いい存在になっていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼人間関係に疲れる人と、心地よい距離を保てる人。その差は“境界線の引き方”です