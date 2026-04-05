神戸が岡山に４発快勝で首位快走。スキッベ監督が明かす強さの秘訣「サッカーがとても上手な選手たちが集まっている」
ヴィッセル神戸は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でファジアーノ岡山と敵地で対戦した。
８分にオウンゴールで先制した神戸は、45分に永戸勝也が追加点を挙げて、前半を２−０で終える。後半に入って62分に失点したものの、その３分後に郷家友太がエリア内で倒されて得たPKを扇原貴宏が仕留めて３点目を奪取。88分には郷家がダメ押しの４点目を決め、４−１で勝利した。
これで３連勝とした神戸は、１試合消化が多いものの、２位のガンバ大阪との勝点差を５に広げて首位を快走。試合後、「満足している」と口にしたミヒャエル・スキッベ監督は「後半に入って相手がパワーを高めてきたのは分かった。しかし、それに対抗して、しっかりボールを保持しながら良い攻撃ができた」と振り返った。
さらに、今のチームの強さについて問われると「サッカーがとても上手な選手たちが集まっている。チームとして働いてくれていることが非常に嬉しい。なので、これからもどんどん良くなってほしい」と期待を寄せた。
好調を維持する神戸。次節は４月11日にホームで名古屋グランパスを迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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８分にオウンゴールで先制した神戸は、45分に永戸勝也が追加点を挙げて、前半を２−０で終える。後半に入って62分に失点したものの、その３分後に郷家友太がエリア内で倒されて得たPKを扇原貴宏が仕留めて３点目を奪取。88分には郷家がダメ押しの４点目を決め、４−１で勝利した。
さらに、今のチームの強さについて問われると「サッカーがとても上手な選手たちが集まっている。チームとして働いてくれていることが非常に嬉しい。なので、これからもどんどん良くなってほしい」と期待を寄せた。
好調を維持する神戸。次節は４月11日にホームで名古屋グランパスを迎え撃つ。
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