オンラインでも買えるってーーーッッ！！【コストコ】ストックしたい♡「おやつ」

小腹が空いた時に食べる「おやつ」は【コストコ】でまとめ買いしませんか？ 近所のスーパーやコンビニでは買えないような、珍しいお菓子が多数見つかるはず。袋入りや個包装のお菓子なら、

まとめ買いしてストックしておくのにも便利です。紅茶、コーヒーのお供に、休憩時のリフレッシュとしても手軽に食べられそう。今回はチョコ系やケーキ系といった、コストコの公式オンラインショップでも買えるおやつをピックアップしました。

ピスタチオの香り × サクサク食感のドバイチョコ

個包装で少しずつ食べやすい、ストックに向いている「CHOCOVIA ドバイ ピスタチオ チョコ」。公式サイトによると、「クリーミーなピスタチオフィリングと繊細なサクサクのカダイフフィリングを組み合わせた、サクサクとした食感が特徴」なのだそう。インスタグラマー@hirokostyle33さん曰く、「ミルクチョコレートのミルキーな甘さが、ガツンと来ます」とのことで、一度食べたらやみつきになるかも。1袋450g入りで、シェアして食べても良さそう。

焼き菓子好きにおすすめしたい！

焼き菓子好きにおすすめしたいのは、フランス産の「サン・ミッシェル アーモンドケーキ」。こちらも個包装で保存しやすく、おしゃれなパッケージも気になるところ。インスタグラマー@empireo25さんによれば、「スライスアーモンドの食感もあって良い」のだそうで、食感と共にほどよい食べ応えも感じられそう。「チョコっと食べたいときにちょうど良い」「しっかり甘い」ともコメントしており、疲れを癒したいおやつタイムにぴったりかも。

冷やして食べたくなるハートのケーキ

片面にチョコをコーティングした、プチ贅沢気分が味わえる「サン・ミッシェル チョコレートスウィートハートケーキ」。こちらも、1個ずつの個包装になっているので、ストック保存しやすいはず。しっかり冷やしてから食べれば、チョココーティングのパリッとした食感も楽しめそう。より贅沢なおやつタイムを楽しみたいなら、お皿にのせてホイップクリームでデコレーションしても良いかも。

たっぷり大容量が嬉しいチョコ菓子

900gという大容量で販売されているのは、「ハーシー チョコバイツ クッキー & クリーム」。中にはコロンとした球状のチョコ菓子が入っており、小腹が空いた時につまんで食べやすそうです。@hirokostyle33さんによれば、「外側は、カリッとしたホワイトチョコレート」「サクサク食感の、ほろ苦クッキーが入っています」とのことで、食感の違いも楽しめるよう。ホワイトチョコのコクとまろやかな風味が楽しめそうなおやつは、ビターなコーヒーと相性が良さそうです。

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※こちらの記事では@hirokostyle33様、@empireo25様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino