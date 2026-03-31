宝塚歌劇団は31日、「出演者への楽屋口付近等での写真や動画の撮影」の禁止を公式ホームページで発表した。



これまで宝塚では劇団員とファンの距離が近く、楽屋口での「出待ち」「入り待ち」では、声を掛けたりファンレターを受け取ったりすることもあった。その際の写真撮影は「公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲」では禁止されていなかった。だが「残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認しております」とし、禁止に至る経緯を説明した。実際に写真を売買したり、ファンによるSNSへのアップも多く見受けられる。



今後は「当社(阪急電鉄)管理区域内においては、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影(写真・動画)を禁止といたします」とした。「宝塚大劇場・東京宝塚劇場の敷地内(館内・館外、お客様向け営業エリア内・営業エリア外を問いません。宝塚大劇場では、関係者出入口［楽屋口］前のオープンスペースを含みます。)上記以外の場所におきましても、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影(写真・動画)は、用途を問わずお控えください」と方針を示した。



そのうえで「引き続き、宝塚歌劇の運営に携わる全ての関係者が、安心してより良い舞台づくりに精進できる環境の整備を進めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とした。



（よろず～ニュース編集部）