ミイラが時空を超え、あべのハルカスへやってきた！「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」

2026年3月20日（金・祝）～ 6月14日（日）まで開催！ニューヨークのブルックリン博物館から、米国最大規模の質の高い、選りすぐりの古代エジプトコレクションがあべのハルカス美術館に大集結！約150点の遺物を通して、文化を創出した人々の営み、生～死まで、映像、音声と様々な見どころ満載な「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」を紹介します。

ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト

メディア内覧会では、挨拶・展示解説を開催。

あべのハルカス美術館 館長 浅野 秀剛氏、ブルックリン博物館 巡回展シニア・マネージャー グウェン・アリアガ氏、ブルックリン博物館 レジストレーション及び収蔵品管理シニア・ディレクター ケイティ・ウェルティ氏が登壇。

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河江 肖剰氏が登壇

展示解説では、エジプト考古学者/名古屋大学 デジタル人文社会科学研究推進センター教授 河江 肖剰氏が登壇。情報量が大変多い展示となりますが、初めての方へも分かりやすく、テーマごとに展示しております。

エジプトの人々の生まれて死ぬまでの生活を楽しんでいただきたいですと語りました。

有料の音声ガイドの貸し出しもあり

音声ガイドは2種類あり、「特別版」のナビゲーターは菊池風磨さん。貸出料金 750円(税込)で、古代エジプトの謎を菊池さんと探求する体験を会場でお楽しみいただけます。

王の頭部

王の名前は不明とされていますが、最も古いとされる、エジプト王の巨像の一部。ギザの大ピラミッドを建造させたクフ王ではないかと推察されています。

クフ王の彫像は極めて少なくブルックリン博物館収蔵の貴重な作品です。

オシリス崇拝

古代エジプトでは、人は死を迎えその後、来世で復活し、永遠の命を得ることができると信じ語り継がれていました。まさに永遠の命と共に繁栄する文化が現在へと繋がってゆくと古代で予想していたかのような印象を受けました。

ネコの棺とミイラ

実際に動物を飼っている私が拝見したかった展示があります。それが「ネコの棺とミイラ」。

生前は奉納用の供物、神聖な動物として崇拝し、死後は棺の中へと、故人のペットがいたならば、エジプトでは動物も大切に扱われていた事が伺えます。

女性の木のパネル

ミイラ作りには、沢山の品物を用いて作られています。「女性の木のパネル」死者が来世で不自由なく道具類を用いられるよう、油壺が置かれた台、ミイラ作りに必要な道具の入った麻袋などが描かれております。

初めてでも安心の解説つき

会場の壁には、わかりやすい”トリビア”が貼られており、エジプトの不思議や疑問についての解説が書かれています。なるほど～！と楽しみながら拝見しました。

人生初のミイラとの対面

最後のステージでは、一歩足を踏み入れると、そこは私が幼少期聴いた美術館が舞台となり放映されていた名曲の世界のよう。

夜中に彫刻やミイラが動き出し、タイムトラベルする不思議な曲は、私の心を鷲掴みにしました。そのミイラとの対面は、私にとって何十年と待った瞬間でした。

没入感溢れる鳴り響く呪文

ミイラが横たわり、鳴り響く音にも注目！筑波大学・宮川創氏による古代エジプト語「ピラミッド・テキスト」。

第436スペルの音韻再建は、呪文のように没入感を演出。今にも起き上がりそうな棺は、どちらを見ても綺麗で不思議な空気を纏っています。

時空を超えるミイラが大阪へ

まさに時空を超えて、大阪の地へと運ばれてきたミイラたち。その棺に描かれた絵や施された技法は現代へと紡がれ、ミイラを通して信じられてきた、永遠の命・繁栄する文化が現実となった瞬間へと私は感じました。

ギフトショップも完備

展覧会の情熱を自宅やお土産として購入できるギフトショップも併設。可愛らしいトートバッグとカタログのセットがお買い得です。

手に取らずにはいられない！リアルなお土産

お土産にもミイラに関するアイテムがたくさん並んでおり、目を惹いたのが「ミイラ入りツタンカーメン」。

棺だけでなく、包帯で巻かれたミイラまで再現されており、リアル感満載。ちょっぴりグロテスクかと思いきや、可愛くも見えてしまうミニチュアサイズの置物。

本展とPEANUTSとコラボレーション商品

会場のみでしか手に入らない、PEANUTSとコラボレーション商品！スヌーピーやウッドストックなど ピーナッツの仲間たちがエジプト展のならではの特別なビジュアルで登場。

ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト

あべのハルカス美術館

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階

2026年3月20日（金・祝）～6月14（日）

開館時間：火～金 10時～20時／月土日祝 10時～18時

※入館は閉館30分前まで

※3月23日(月)のみ休館

入館料（税込）：

当日券：一般 2,300円／大高生 1,800円／中小生 500円

団体券：一般 2,100円／大高生 1,600円／中小生 300円

※団体は15名様以上。

※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターで購入されたご本人と付き添いの方1名まで当日料金の半額。