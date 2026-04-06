児童行方不明…最新情報は？現場で取材を続ける記者が解説 京都府南丹市立園部小学校に通う小学6年生・安達結希さん（11）が行方不明になってから、4月6日で2週間が経過しました 。警察や消防団による懸命の捜索が続けられていますが、依然として安達さんの足取りは掴めていません 。 【写真で見る】約40人態勢で市内全域を…きょうの捜索活動の様子 これまでに判明している事実や、取材によって見えてきた「不可解な点」