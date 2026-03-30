3月下旬の銀座通り。訪日客で賑わう夕方過ぎ、メガネをかけた美女がスマホを片手に歩いていた。すれ違う人々一様にギョッと目を見開き、思わず振り返る--。

それもそのはず、美女の正体は綾瀬はるかだったのだ。そして、この日は彼女の41回目の誕生日当日だった。

「綾瀬さんはいっさい変装することなく、ブラウンのニットにワイドなパンツという服装でした。訪日外国人はさすがに気がつかないようですが、日本人はすぐに綾瀬さんだと気づいていました。彼女の隣には一回り年上のおしゃれな女性が寄り添っており、仕事の関係者だと思われます」(通行人)

スマホと睨めっこをしていた綾瀬は、お目当ての場所が見つかったのか、一路高級デパートへ向かった。デパート内では、ハイジュエリーを見て回るなど、束の間の“誕生日デート”を楽しんだのだった。

「綾瀬さんクラスの女優さんだと、プライベートでは変装するのが普通です。買い物も、ハイブランドであればバレずに購入することも可能です。今回は、仕事の合間の待ち時間をつかって、サクッと誕生日らしいウィンドウショッピングを楽しんでいたのでしょう」(芸能記者)

とはいえ綾瀬の“誕生日デート”の相手といえばSixTONESのジェシーが適任のはず。2人はいったいどうなっているのか。

「別れたという情報はないので、交際は順調に続いているのではないでしょうか。ただ、ジェシーさんも多忙ですから、誕生日当日に日程が合うことはほぼないでしょう。結婚説も取り沙汰されていますが、何より綾瀬さんが忙しすぎるのが課題です。

主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』が4月17日に公開され、是枝裕和監督の『箱の中の羊』が5月29日に公開。これからまるまる3カ月、試写会とプロモーション取材の日々ですね。

それから一息つくまもなく、年内は次々と撮影が続きます。多数のクライアントとの調整などを考えると、なかなか気軽に入籍できるものではありません。場合によっては、鈴木京香さんと長谷川博己さんのように“事実婚”のような状態を続けるのかもしれません」(芸能ジャーナリスト)

41歳を迎えた国民的女優。ひと時の息抜きだったというわけだ。