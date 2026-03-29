サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）出場権を懸けて31日にポーランドとの欧州予選プレーオフ（PO）B組決勝に臨むスウェーデンが、大一番を前に主軸離脱に見舞われた。スウェーデン・サッカー協会は28日、同国代表DFイサク・ヒエン（27）が負傷のため、ポーランド戦に出場できなくなったと発表。ウクライナに3―1で快勝した26日の準決勝で前半37分に退いていた。

イタリア・セリエAのアタランタに所属するヒエンは対人守備に優れたセンターバックで代表では3バックの中央に入る守備の要。これまで国際Aマッチ27試合に出場してゲーム主将を務めたこともあり、スウェーデンにとっては大きな打撃になる可能性がある。ポーランドの地元メディアは追い風と受け止め「スウェーデンのキープレーヤーがチームを去る」などと報じた。

スウェーデンは準決勝でFWヨケレス（アーセナル）がハットトリックを記録してウクライナに勝利。ポーランドはFWレバンドフスキ（バルセロナ）のゴールなどでアルバニアに2―1で逆転勝ちした。決勝では両エースのパフォーマンスが注目される。FIFAランキングはスウェーデンが41位でポーランドは33位。スウェーデンのストックホルムで開催され、勝者はW杯1次リーグF組第3戦（6月25日）で日本と対戦する。