【鎌倉紅谷】ほぼ全品が4月1日から値上げへ。クルミッ子・あじさい・ポケットブラウニーなど人気商品が対象

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鎌倉紅谷は、2026年4月1日からほぼ全商品の価格を改定することを発表しました。

材料費の高騰、物流費やエネルギーコスト等の上昇から、現行価格を維持することが難しくなったとのこと。

品質維持のため、全直営店舗と公式オンラインショップともに値上げとなります。

「今まで耐えてきた方なんだろうなぁ」

3月6日に公開された、主な値上げ商品の一例は以下の通りです。

【クルミッ子】
・クルミッ子 1個　162円→178円
・クルミッ子 5個入　810円→891円
・クルミッ子 8個入　1296円→1426円
・クルミッ子 16個入　2592円→2851円
・クルミッ子 プチギフトBOX　616円→677円
・クルミッ子 10個入（缶）　2160円→2376円

【あじさい】
・あじさい 1枚　165円→185円
・あじさい 3枚入　497円→550円
・あじさい 8枚入　1296円→1430円
・あじさい 16枚入　2592円→2850円

【鎌倉だより】
・鎌倉だより 1枚　103円→120円
・鎌倉だより 6枚入　594円→680円
・鎌倉だより 9枚入　886円→1010円
・鎌倉だより 12枚入　1188円→1350円
・鎌倉だより 18枚入　1782円→1998円

【クルミとパイ〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜】
・クルミとパイ 〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜 4本入　891円→961円
・クルミとパイ 〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜 8本入　1836円→1976円

【ポケットブラウニー】
・ポケットブラウニー 1個　378円→400円
・ポケットブラウニー 4個入　1620円→1706円

【グッズ】
・エコバッグ（ネイビー／茶）　990円→1090円
・キャンバストートバッグ　2585円→2850円
・保冷バッグ　935円→1030円

全直営店舗は29商品、公式オンラインショップは23商品の価格が改定されます。

鎌倉紅谷公式Xの投稿には、

「えええー」
「寧ろ、今まで耐えてきた方なんだろうなぁ」
「昨今の流れには逆らえず...というところでしょうか」

と、様々な反応が寄せられています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）