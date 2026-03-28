【鎌倉紅谷】ほぼ全品が4月1日から値上げへ。クルミッ子・あじさい・ポケットブラウニーなど人気商品が対象
鎌倉紅谷は、2026年4月1日からほぼ全商品の価格を改定することを発表しました。
材料費の高騰、物流費やエネルギーコスト等の上昇から、現行価格を維持することが難しくなったとのこと。
品質維持のため、全直営店舗と公式オンラインショップともに値上げとなります。
「今まで耐えてきた方なんだろうなぁ」
3月6日に公開された、主な値上げ商品の一例は以下の通りです。
【クルミッ子】
・クルミッ子 1個 162円→178円
・クルミッ子 5個入 810円→891円
・クルミッ子 8個入 1296円→1426円
・クルミッ子 16個入 2592円→2851円
・クルミッ子 プチギフトBOX 616円→677円
・クルミッ子 10個入（缶） 2160円→2376円
【あじさい】
・あじさい 1枚 165円→185円
・あじさい 3枚入 497円→550円
・あじさい 8枚入 1296円→1430円
・あじさい 16枚入 2592円→2850円
【鎌倉だより】
・鎌倉だより 1枚 103円→120円
・鎌倉だより 6枚入 594円→680円
・鎌倉だより 9枚入 886円→1010円
・鎌倉だより 12枚入 1188円→1350円
・鎌倉だより 18枚入 1782円→1998円
【クルミとパイ〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜】
・クルミとパイ 〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜 4本入 891円→961円
・クルミとパイ 〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜 8本入 1836円→1976円
【ポケットブラウニー】
・ポケットブラウニー 1個 378円→400円
・ポケットブラウニー 4個入 1620円→1706円
【グッズ】
・エコバッグ（ネイビー／茶） 990円→1090円
・キャンバストートバッグ 2585円→2850円
・保冷バッグ 935円→1030円
全直営店舗は29商品、公式オンラインショップは23商品の価格が改定されます。
鎌倉紅谷公式Xの投稿には、
「えええー」
「寧ろ、今まで耐えてきた方なんだろうなぁ」
「昨今の流れには逆らえず...というところでしょうか」
と、様々な反応が寄せられています。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）