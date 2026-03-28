既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「熟年離婚」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】えっ…生々しい… コチラが「熟年離婚するかも？」40・50代既婚男女の回答です（子どもの有無別・世帯年収別）

「熟年離婚」と世帯年収の関係は？

調査は2月24日・25日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性1000人、女性1000人の計2000人から有効回答を得ています。

全回答者に「熟年離婚すると思いますか？」と質問すると、「どちらかといえば『はい』」と答えた人は27.1％、「どちらかといえば『いいえ』」と答えた人は72.9％という結果になりました。

世帯年収別で見てみると、「どちらかといえば『はい』」と答えた人の割合が高かったのは、「1800〜2000万円未満」（33.3％）と「200〜300万円未満」（32.1％）で、それぞれ3割を超えています。

次いで「400〜700万円未満」（28.6％）、「1000〜1200万円未満」（28.1％）、「1200〜1500万未満」（26.9％）の順で、比較的高い結果となっています。一方で、「100万円未満」は18.9％で、他の世帯年収の層に比べて低い結果となりました。

大きな差はなかったものの、同社は「それぞれの年収層で熟年離婚につながる問題があるのかもしれません」とコメント。「共働きなのに家事が分担できていない……仕事で忙しく夫婦のすれ違いが起きやすい……片方の年収が高く力関係が引き金に……など年収層と『熟年離婚』は無関係と言えないことがうかがえます」と分析しています。

既婚者の皆さん、「熟年離婚」を考えたことはありますか……？