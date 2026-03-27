春っぽさ全開♡ 着回し力抜群な【カーディガンとキャミソールのセット】コーデ5選
春っぽさ全開♡ 着回し力抜群な【カーディガンとキャミソールのセット】コーデ5選
この春はワードローブを増やしておしゃれをもっと楽しみたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、春にぴったりなイエローカラーの「カーディガンとキャミソールのセット」の着回しコーデを5つご紹介します。友だちや気になる異性とのおでかけにうってつけなアイテムをぜひチェックしてみて！
Item 着回すアイテムはこちら♡
カーディガンとキャミソールのセット
使い勝手のいいトップスのセット。コーデが華やぐイエローが春にぴったり♡
カーディガンとキャミソールのセット 12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）
Cordinate ザ・清楚な王道デートコーデ♡
レースワンピースをあわせて、彼ウケ確実なデートコーデの完成。シューズはブラックを選んで、コーデを引き締めて。
Cordinate イエロー×ブラックのおしゃれ上級者コーデ
小物をブラックで統一することで一気にこなれ感UP。黒タイツは細見え効果も狙えるよ♡
Cordinate カチューシャあわせのきれいめガーリーコーデ
スラックスをあわせるだけで可愛らしさ全開の今っぽガーリーコーデに仕上がる。カチューシャで女の子らしさもプラスしちゃお♡
Cordinate おうちデートにもぴったりなリラクシーコーデ
おうち時間もおしゃれでいたいコにぴったりなリラクシースタイル。シャツをあわせればカジュアルすぎずナチュラルなコーデに仕上がるよ。
Cordinate 男女モテな優等生風コーデ
イエロー×ブラウンはしゃれ見え間違いなしの相性抜群カラー。ジャケットで優等生風に仕上げれば、男女モテも狙える♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
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