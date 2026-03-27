春っぽさ全開♡ 着回し力抜群な【カーディガンとキャミソールのセット】コーデ5選

この春はワードローブを増やしておしゃれをもっと楽しみたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、春にぴったりなイエローカラーの「カーディガンとキャミソールのセット」の着回しコーデを5つご紹介します。友だちや気になる異性とのおでかけにうってつけなアイテムをぜひチェックしてみて！

Item 着回すアイテムはこちら♡ カーディガンとキャミソールのセット 使い勝手のいいトップスのセット。コーデが華やぐイエローが春にぴったり♡ カーディガンとキャミソールのセット 12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate ザ・清楚な王道デートコーデ♡ レースワンピースをあわせて、彼ウケ確実なデートコーデの完成。シューズはブラックを選んで、コーデを引き締めて。 キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。レースワンピース 16,500円／COCO DEAL（ココ ディール）シュシュ 3,520円／Carmelo（アンティローザ）ローファー 9,900円／RANDA

Cordinate イエロー×ブラックのおしゃれ上級者コーデ 小物をブラックで統一することで一気にこなれ感UP。黒タイツは細見え効果も狙えるよ♡ カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。ミニスカート 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 キャミソール 4,950円／COCO DEAL（ココ ディール）メガネ 25,300円／Polo Ralph Lauren（ルックスオティカジャパン）ネックレス 1,980円／GOLDY バッグとスカーフのセット 10,890円、ローファー 9,900円／ともにRANDA タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio）

Cordinate カチューシャあわせのきれいめガーリーコーデ スラックスをあわせるだけで可愛らしさ全開の今っぽガーリーコーデに仕上がる。カチューシャで女の子らしさもプラスしちゃお♡ カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。フリルつきスラックス 15,955円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）キャミソール 4,950円／COCO DEAL（ココ ディール）カチューシャ 7,700円／CA4LA

Cordinate おうちデートにもぴったりなリラクシーコーデ おうち時間もおしゃれでいたいコにぴったりなリラクシースタイル。シャツをあわせればカジュアルすぎずナチュラルなコーデに仕上がるよ。 キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO ミニスカート 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ソックス 990円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 男女モテな優等生風コーデ イエロー×ブラウンはしゃれ見え間違いなしの相性抜群カラー。ジャケットで優等生風に仕上げれば、男女モテも狙える♡ カーディガンとキャミソールのセットは着回し。チェックジャケット 24,900円／MANGO ミニスカート 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 イヤリング 2,970円／アネモネ（サンポークリエイト） 撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海