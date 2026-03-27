Mr.Children桜井和寿『日曜日の初耳学』で“ミスチルライブあるある”への率直な思いを明かす

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3月29日にMBS/TBS系で放送される『日曜日の初耳学』にて「2週連続Mr.Childrenスペシャル」の完結編がオンエアされる。

■生み出されたばかりの曲を、桜井和寿が自らギターで弾き語りメンバーに初披露する貴重映像が公開

1990年代、2000年代、2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、話題のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続けるMr.Children。

今回は、その国民的バンドを率いる桜井和寿が、自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結編がオンエア。

まずは桜井の作詞・作曲術に林修が迫る。代表曲のひとつ「Sign」の制作秘話をきっかけに、話題は“ミスチルの歌詞”の核心へ…。曲作りにおいて桜井が20代の頃から意識してきた思いを“共感性”というキーワードから紐解いていく。

実は、桜井が作詞・作曲する中で大切にしているもののひとつが、メンバーのリアクションだという。番組では、生み出されたばかりの曲を桜井が自らギターで弾き語り、バンドメンバーに初披露する瞬間の映像を公開！ 奇跡の瞬間を収めた貴重な姿をノーカットで放送される。

そして、年間で日本一の観客動員数を記録したこともある超モンスターバンド、Mr.Childrenのライブの魅力にも肉迫。

73時間に及ぶ公式ライブ映像から割り出された、ファンならきっと心当たりのある“ミスチルライブあるある”に込められた桜井の率直な思いを本人に直撃。「ライブが好きではなかった」という桜井がライブの魅力に目覚めたきっかけについても明かされる。一方、現代文講師の顔も持つ林は「空也上人」「平熱」など新アルバム『産声』収録曲を分析。そこから、歌詞を星座に例える桜井ならではの作詞観が浮かび上がる。

そんな国民的バンドのこれからを、桜井が打ち明ける。“大好きな音楽を続けるため”デビュー当時から強く意識してきた“戦略”とは？ そこには、ミュージシャンとして音楽とともに生きる桜井の、確固たる信念があった――。

ここまでテレビでじっくり語る桜井和寿は初めてかも!? 音楽業界の最前線を走り続けてきた率直な思いが次々と飛び出し、等身大の人となりが垣間見える超貴重な60分をぜひチェックしよう。

(C)MBS

■番組情報

MBS/TBS系『日曜日の初耳学』

03/29（日）22:20～23:14

MC：林修、大政絢

スタジオゲスト：河井ゆずる、木嶋真優、澤部佑、重岡大毅（WEST.）、竹内由恵、中島健人

VTR出演：桜井和寿（Mr.Children）

■リリース情報

2026.3.25 ON SALE

Mr.Children

ALBUM『産声』

■関連リンク

『日曜日の初耳学』番組サイト

https://www.mbs.jp/mimi/

Mr.Children OFFICIAL SITE

https://www.mrchildren.jp/