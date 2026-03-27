ホテルニューオータニ幕張とホテルニューオータニ大阪で、『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』を開催！

「リラックマのあんこくりーむホットケーキ」などかわいいコラボスイーツがビュッフェで楽しめるほか、選べるアクリルマドラー付きのコラボドリンクも登場します☆

ホテルニューオータニ サンエックス「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜

予約開始：2026年3月27日（金）12:00〜

スケジュール：

ホテルニューオータニ幕張料金：・大人：平日 8,000円(税・サ込)／土・日曜日 8,800円(税・サ込)・小学生：4,000円(税・サ込)・幼児（4歳以上）：2,500円(税・サ込)・選べるアクリルマドラー付コラボドリンク ：1,500円(税・サ込)・オリジナルトートバッグ付プラン：平日 9,500円／土・日曜日 10,300円(税・サ込)・コラボドリンク付プレミアムステイプラン：2名1室利用時 1室 46,000円(税・サ込)〜 ／3名1室利用時 1室 63,300円(税・サ込)〜開催期間：2026年5月7日（木）〜6月30日（火）営業時間：・ランチ 11:00〜16:00（お料理終了）※120分制・ディナー 17:30〜20:00（お料理終了）※毎週土・日曜日開催店舗：ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）ホテルニューオータニ大阪料金：・大人：平日 6,800円(税・サ込)／土・日曜日 7,500円(税・サ込)・小学生：4,000円(税・サ込)・幼児（4歳以上）：3,000円(税・サ込)・選べるアクリルマドラー付コラボドリンク：1,500円(税・サ込)・オリジナルトートバッグ付プラン：平日 8,800円／土・日曜日 9,500円(税・サ込)・コラボドリンク付プレミアムステイプラン：1名1室利用時 1室 52,000(税・サ込)円〜／2名1室利用時 1室 68,000円(税・サ込)〜開催期間：2026年5月9日（土）〜6月30日（火）営業時間：・平日 11:30〜16:30（最終入場15:00）・土・日曜日 11:30〜18:30（最終入場17:00） ※各90分制開催店舗：ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

※宿泊料金は1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク込

ホテルニューオータニ幕張・大阪にて「リラックマ」や仲間たちをイメージしたかわいいスイーツを心ゆくまで堪能できるスイーツビュッフェ 『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』を開催！

コラボスイーツ全7種のほか、アクリルマドラー付きのコラボドリンク、ホテル自慢のスイーツ＆食事系メニューが楽しめます。

もれなく選べるアクリルマドラー付きのコラボドリンク

価格：各1,500円(税・サ込)

種類：画像左から

・キイロイトリのゆずレモンスカッシュ：レモンスカッシュ、クラッシュゆず、ライム

・コリラックマのいちごミルクティー：ロイヤルミルクティー、自家製いちごシロップ、ミルク、ホイップクリーム

・リラックマのチョコバナナスムージー：アイスココア、チョコレートソース、ミルク、フレッシュバナナ、ホイップクリーム

マドラーサイズ：約160mm

マドラー素材：アクリル

ここでしか手に入らないアクリルマドラー付のスペシャルコラボドリンクが3種類が登場。

「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」をそれぞれイメージしたドリンクです☆

特典として、キャラクターのアクリルマドラーをプレゼント！

どのマドラーにするのか選べるので、お気に入りのデザインをもらえます。

※マドラーの種類は無くなり次第終了です

ホテルを代表するパティシエが手がけた「リラックマ」のスイーツ全7種

お好みのアイテムを自由なスタイルで堪能できるのが、スイーツビュッフェの魅力です！

多くの著名人からも支持される「パティスリーSATSUKI」のパティシエが、「リラックマ」をモチーフにしたビュッフェサイズの可愛らしいスイーツをプロデュース。

「リラックマ」の世界観をイメージしたかわいらしい装飾が施された店内で、特別なひとときを楽しめます。

リラックマのあんこくりーむホットケーキ

ライブ感あふれる焼き立てのホットケーキ。

見るからにフワフワ食感のホットケーキに、あんことホイップクリームを添えています☆

リラックマのしあわせみたらし団子

クリームと星をトッピングした、甘じょっぱいみたらし団子。

かわいくておしゃれなグラスデザートです。

キイロイトリのもふもふマンゴームース

「キイロイトリ」がちょこんと乗っているような、マンゴームース。

食べるのがもったいないかわいらしさです☆

リラックマのマンゴーミニパフェ

ひんやり冷たいミニパフェ！

暑い季節に食べたくなる、マンゴーのトロピカルな味を堪能できます。

コリラックマのおきにいりパンナコッタ

「コリラックマ」らしい、ゆめかわなスイーツ。

「コリラックマ」が大好きないちごを添えた、見た目も味も乙女心くすぐる一品です。

リラックマのだららんカスタードプリン

「リラックマ」の好物「プリン」も登場。

ホイップクリームと赤いチェリーが乗った、懐かしい雰囲気のカスタードプリンです。

コリラックマの夢見るフルーツロール

いろいろなフルーツがクリームの中に入ったロールケーキ。

ラズベリーとピンクのクリームのトッピングもキュートです☆

ホテル自慢のスイーツ＆食事系メニューも充実

「リラックマ」をイメージした7種のコラボスイーツ以外にも、ニューオータニの代名詞とも言うべき「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、数々のスイーツがメディアを賑わせているスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の凄腕パティシエが⼿掛ける自慢のスイーツが登場。

また、毎朝焼き上げるホテルメイドブレッドで作るサンドウィッチにサラダバー、スープ、パスタやカレー、ローストビーフや店内で焼き上げるピッツァなどバリエーション豊富な食事メニューも楽しめます☆

※ローストビーフ、ピッツァは幕張限定。

来場者特典やオリジナルトートバッグ付プラン、宿泊プランも

嬉しい来場者特典や推し活を最大限に愉しめるプランも登場します。

来場者（4歳以上）には、オリジナルノベルティとして、1名につき1個「アクリルマーカーチャーム（全2種、デザインは選べません）」をプレゼント！

また、数量限定「オリジナルトートバッグ付プラン」では、ジュート素材×キャンバス地の、これからの季節に大活躍なトートバッグがもらえます。

さらに、希望日の席確約が可能なコラボドリンクセットのステイプランもあります。

「リラックマ」たちの好物がコラボスイーツになった、ホテルのスイーツビュッフェ！

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』は、ホテルニューオータニ幕張で2026年5月7日（木）〜6月30日（火）まで、ホテルニューオータニ大阪で2026年5月9日（土）〜6月30日（火）まで開催です。

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