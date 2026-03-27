開催：2026.3.27

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 11 - 7 [パイレーツ]

MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。

1回表、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 NYM 0-2 PIT

1回裏、3番 ボー・ビシェット 4球目を打ってライトへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 1-2 PIT、6番 ブレット・バティ 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 NYM 4-2 PIT、7番 マーカス・セミエン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 5-2 PIT

3回表、2番 ブランドン・ロー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 NYM 5-3 PIT

4回裏、5番 ルイス・ロベルト 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 6-3 PIT

5回表、9番 ヘンリー・デービス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 NYM 6-4 PIT

5回裏、2番 フアン・ソト 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 7-4 PIT、4番 ホルヘ・ポランコ カウント3-0から押し出しの四球でメッツ得点 NYM 8-4 PIT、5番 ルイス・ロベルト 3球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 9-4 PIT

6回表、5番 ライアン・オハーン 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 NYM 9-5 PIT

6回裏、8番 カーソン・ベンジ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 10-5 PIT、9番 フランシスコ・アルバレス 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 11-5 PIT

9回表、8番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 NYM 11-7 PIT

試合は11対7でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 05:38:12 更新