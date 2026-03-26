「一年中ラミーが食べたい」がついに実現！冬チョコの代名詞から春夏バージョンが期間限定で新登場
洋酒チョコレート市場売上No.1(※1)を誇る大人気商品「ラミー」と聞くと、冬をイメージする人も多いのではないだろうか。そんなラミーの発売60周年を経て、ロッテは春夏でも楽しめる「ラミー 春夏仕立て」を2026年3月10日より期間限定で新発売。これまで冬限定だった味わいが、暖かくなるこれからの季節にも楽しめるようになった。
【写真】口の中でチョコレートがとろける。ラムレーズンの食感もいいアクセントに
■「一年中ラミーが食べたい！」がついに実現
「ラミー 春夏仕立て」のコンセプトは、「ラム酒そのものの味わいを軽やかに楽しむ」こと。冬季限定の「ラミー」は濃厚な生チョコとラムレーズンの調和が特徴だが、「春夏仕立て」では、ラム酒の華やかな香りとキレをよりダイレクトに感じることができる。
開発担当者によると、開発において最も苦労したのは、「生チョコのような、なめらかさ」と「春夏でも溶けにくい耐熱性」を両立することだったそう。本来、アルコールや水分を多く含むラムレーズンは熱に弱いが、チョコペーストの配合を工夫することで、25度の環境下でも安定した品質を保ちつつ、口に入れた瞬間に「ラミー」らしい滑らかなくちどけを再現することができたという。
ラムレーズンは、冬季限定の「ラミー」と同様のもので、毎年ラミー商品だけのために仕込まれたもの。60年前の発売当初から変わらず、ふくよかでみずみずしいサルタナレーズンが使用されている。
昨年10月には発売60周年を記念した「ラミープレミアムテリーヌ」も登場するなど、節目を迎えた今もなお進化を続けている。
■「バッカス 春夏仕立て」もリニューアル！
「バッカス」とは、ブランデーの中でも高級で芳醇な風味を誇るコニャックを、口どけまろやかなミルクチョコで包んだ一粒タイプの本格洋酒チョコレート。発売から3年目を迎えた「バッカス 春夏仕立て」は、センターのブランデーの風味をアップし、チョコは甘さを抑え、 ブランデーがより引き立つようにブラッシュアップされた。
■「洋酒薫る大人のスイーツ」シリーズからも夜の癒やし時間にピッタリな味わいが登場
「洋酒薫る大人のスイーツ 深夜のショコラノワール」は、なめらかなチョコレートケーキに洋酒を添えたおいしさをイメージした、ちょっぴり大人のスイーツチョコレート。
アクセントとして加えられた洋酒の優しい風味が、いつものチョコレートとは一味違った大人の味わいを演出してくれる。 アルコール分1.4％と、「ラミー」や「バッカス」と比べて控えめで、洋酒チョコレート初心者でも気軽に手に取りやすい商品だ。
チョコレートと洋酒の絶妙なハーモニーが、優雅な気分と贅沢な時間をもたらしてくれる、1日の終わりにぴったりのご褒美スイーツとなっている。
暖かくなるこれからの季節も、「春夏仕立て」とともに。新たなラミーの魅力を味わってみてはいかが。
文＝長谷川明莉
※1：洋酒チョコレート市場 2020年4月〜2025年3月累計 ブランド別販売金額
※これらの製品は洋酒が入っているため、お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】口の中でチョコレートがとろける。ラムレーズンの食感もいいアクセントに
「ラミー 春夏仕立て」のコンセプトは、「ラム酒そのものの味わいを軽やかに楽しむ」こと。冬季限定の「ラミー」は濃厚な生チョコとラムレーズンの調和が特徴だが、「春夏仕立て」では、ラム酒の華やかな香りとキレをよりダイレクトに感じることができる。
開発担当者によると、開発において最も苦労したのは、「生チョコのような、なめらかさ」と「春夏でも溶けにくい耐熱性」を両立することだったそう。本来、アルコールや水分を多く含むラムレーズンは熱に弱いが、チョコペーストの配合を工夫することで、25度の環境下でも安定した品質を保ちつつ、口に入れた瞬間に「ラミー」らしい滑らかなくちどけを再現することができたという。
ラムレーズンは、冬季限定の「ラミー」と同様のもので、毎年ラミー商品だけのために仕込まれたもの。60年前の発売当初から変わらず、ふくよかでみずみずしいサルタナレーズンが使用されている。
昨年10月には発売60周年を記念した「ラミープレミアムテリーヌ」も登場するなど、節目を迎えた今もなお進化を続けている。
■「バッカス 春夏仕立て」もリニューアル！
「バッカス」とは、ブランデーの中でも高級で芳醇な風味を誇るコニャックを、口どけまろやかなミルクチョコで包んだ一粒タイプの本格洋酒チョコレート。発売から3年目を迎えた「バッカス 春夏仕立て」は、センターのブランデーの風味をアップし、チョコは甘さを抑え、 ブランデーがより引き立つようにブラッシュアップされた。
■「洋酒薫る大人のスイーツ」シリーズからも夜の癒やし時間にピッタリな味わいが登場
「洋酒薫る大人のスイーツ 深夜のショコラノワール」は、なめらかなチョコレートケーキに洋酒を添えたおいしさをイメージした、ちょっぴり大人のスイーツチョコレート。
アクセントとして加えられた洋酒の優しい風味が、いつものチョコレートとは一味違った大人の味わいを演出してくれる。 アルコール分1.4％と、「ラミー」や「バッカス」と比べて控えめで、洋酒チョコレート初心者でも気軽に手に取りやすい商品だ。
チョコレートと洋酒の絶妙なハーモニーが、優雅な気分と贅沢な時間をもたらしてくれる、1日の終わりにぴったりのご褒美スイーツとなっている。
暖かくなるこれからの季節も、「春夏仕立て」とともに。新たなラミーの魅力を味わってみてはいかが。
文＝長谷川明莉
※1：洋酒チョコレート市場 2020年4月〜2025年3月累計 ブランド別販売金額
※これらの製品は洋酒が入っているため、お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。
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