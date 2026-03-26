27日に迫ったプロ野球シーズン開幕。開幕ローテーション入りが内定している、ドラゴンズのルーキー櫻井頼之介投手。その魅力に迫りました。

「ふわふわしているというか、何も考えてない時間が多いと思う。ぼてーっとしてます」(櫻井頼之介投手)

ほんわかふわふわ系男子！櫻井頼之介投手。

自分自身をふわふわしていると語りますが、ひとたびマウンドにあがれば、ルーキーとは思えないキリっとした表情。

オープン戦では16イニングを投げて失点は、なんとゼロ！

彗星のごとく現れた22歳は、抜群の安定感を見せる期待の右腕です。

「先発は、その試合を任せてもらえるというか、自分の結果次第でチームの勝ち負けが変わってくるので、より一層頑張らないといけない気持ちになる」(櫻井投手)

精度の高い変化球を投げ込む投球術が魅力

開幕前最後の登板となった21日のロッテ戦。

「(プロに入って)ストレートでファウルを取れているのは、思っていた以上に良かったのかなと思います」(櫻井投手)

プロの舞台で手ごたえを感じたという、まっすぐでファウルを打たせると――。

今度は一転、鋭く落ちるフォークで空振り三振に仕留めます。

その後も、高めに浮きあがるようなまっすぐでスイングアウトを奪えば、得意とするスライダーなど、精度の高い変化球を投げ込む投球術。

ストレート・変化球ともに隙のないボールをあやつるピッチングで、開幕ローテーションをたぐりよせました！

「どっちかというと、(持ち味が)変化球の投手なんですけど、まっすぐがないと変化球もいきてこないと思うので、(まっすぐが通用するのは)良いんじゃないかなと思います」(櫻井投手)

1年目の目標は「必ず10勝」

お手本のような好投手ぶりをみせる22歳は、性格も好青年！

それは登場曲の選び方にもあらわれています。

「(登場曲は)親の結婚式の曲を使おうかな。母親が好きな曲なんですかね。母とも仲良いですし、父とも仲良いですし、親孝行したい」(櫻井投手)

ピッチングも、パーソナリティも！

魅力満点のルーキーに、1年目の目標を語ってもらいました。

「10勝は必ずしたい。シーズン通して負けないというのが一番良いとは思うんですけど、良い日も悪い日もある。悪いなりにもできるピッチングがある、そういった部分をしっかりできるピッチャーになりたい」(櫻井投手)

(3月26日6：00～放送メ～テレ『ドデスカ！』より)