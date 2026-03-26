「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 10位はあだ名がつくほど親しまれている選手
ゴルフは楽しいほうがいい。和気あいあいとした雰囲気で変なプレッシャーはなく、なおかつ上達のきっかけがつかめたら、「今日はいいゴルフだったな」と思えるのではないだろうか。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。10位にランクインしたのは、「ミヤコレ」の愛称で親しまれている都玲華だ。
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【10位】都玲華昨年はルーキーとして奮闘し、メルセデス・ランキング50位に滑り込んで今季のシード権を獲得した都玲華が10位にランクイン。そのルックスから一気に人気を集め、「ミヤコレ」の愛称で親しまれている彼女。「可愛くて、ゴルフも上手い」「ファンだから一緒にラウンドしたい」という声が多く寄せられた。また、「明るくて楽しそう」「いつでも笑顔なのがすごい。その精神力を身に付けたい」というコメントもあり、和気あいあいとした雰囲気で楽しくゴルフができそうな人柄も支持されている。オフはトレーニングを中心に体作りや技術面の調整を行った都。「安定感が欲しい」と体重増にも取り組むなど、今シーズンに向けて着実に準備を進めており、開幕戦は36位タイのスタートを切った。昨年から掲げる「初優勝」の目標がいつ達成されるのか、目が離せない。◇ ◇ ◇結婚した小祝さくらもランクイン→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
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