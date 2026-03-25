省スペース×多機能！収納も拡張も自在な新世代デスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」を発売した。
■省スペースでも広々使える設計
幅85cmのコンパクト設計ながら、天板は幅80×奥行50cmと十分な作業スペースを確保。ノートPCだけでなく、モニターや周辺機器もゆとりをもって配置できる。オープンフレーム構造により圧迫感を軽減し、ワンルームや限られた空間でもすっきりと設置可能。省スペースでも快適な作業環境を実現する。
■座る・立つを自由に切り替え
天板の高さは40〜110cmの間で7段階調整が可能。座り作業からスタンディングワークまで、シーンや体格に合わせて最適な高さに調整できる。長時間のデスクワークによる負担軽減にもつながり、健康的で効率的な働き方をサポート。柔軟なワークスタイルを実現する一台だ。
■収納力と整理力を両立
大・小2種類の棚板により、プリンターや書類、小物まで効率よく収納できる。棚の高さや位置も自由に調整できるため、用途に応じたレイアウトが可能だ。さらに、サイドフレームにはフックやマグネットアクセサリーを取り付けでき、デスク周りをすっきりと整理。見せる収納としても活躍する。
■拡張性で理想のデスクへ
天板にはクランプ式モニターアームの取り付けが可能で、視線の高さに合わせたモニター配置が実現。サイドの有孔ボードやフレームを活用することで、自分好みのカスタマイズが可能だ。作業効率を高めるだけでなく、使いやすさと機能性を追求したデスク環境を構築できる。
■安定感と使いやすさを追求
床の凹凸にも対応できるアジャスターを搭載し、ぐらつきを抑えた安定した設置が可能だ。日々の作業を安心して行える設計で、長時間の使用でもストレスを感じさせない。また、シンプルな構造で組み立てもスムーズに行え、導入後すぐに快適な作業環境を整えらる。
■製品仕様
■省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」
■ITライフハック
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