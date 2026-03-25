お笑いコンビ「納言」の薄幸（33）が24日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。クォーターライフクライシスから抜け出す方法について語った。

この日のトークテーマは、「クォーターライフクライシス」。クォーターライフクライシスは、20代後半から30代前半に結婚や出産、キャリアなどがきっかけとなって直面する漠然とした不安を指す。

薄幸は「私、今33歳なんで、ちょうど同級生とかが子供が生まれて、1歳、2歳の子供がいる友達が凄く多いんですよ。友達と旦那さんとその子供とかとご飯を食べて、1人暮らしの家に帰ると凄く悲しくなっちゃうので、そういう時は独身でしかできないことをしますね」と明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「例えば？」と振ると、「48度くらいのお湯をためて。48度くらいに浸かって、裸でリビングまで出て、ビールかっくらって、そのままソファで寝るとか」とぶっちゃけ。上田は「逆に虚しくならないの！？」とツッコみ、テロップで「よい子は真似しないでね」と表示された。

薄幸は「独身だからこそできる生活をめちゃくちゃ満喫するっていうのでどうにか保てていますね」と説明した。