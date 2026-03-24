【ユニクロの春アウター】が大当たり！「想像以上によかった」「試着して即買い」だって！

日中は暖かいけど、朝晩は少しひんやりするこの頃。そんな今チェックしておきたいのが、【ユニクロ】の春アウターです。今回はユニクロマニアライターである筆者が、「想像以上によかった」「試着して即買い」と感じたアイテムをピックアップ。SNSで早くもバズり中の新作パーカーや、ナチュラルな風合いが魅力のカジュアルジャケットなど、春支度に取り入れたいラインナップをお届けします。

デザイン性も機能性も両立した軽やかパーカー

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ / NANODESIGN / チェック」\3,990（税込）

新作のポケッタブルパーカーは、すでにSNSでもリアルバイ報告が続出中。バズっているブラウンに狙いを定めて、店頭でチェックしました。遠くから見るとあまり柄物感がなく、逆にそれが大人コーデにも合わせやすくて良い！ そのまま着るよりも、裾のドローコードを絞って着るほうがよりトレンド感のある印象になります。デザインの可愛さはもちろん、UVカット・ポケッタブル・撥水機能付きと実用性も抜群。試着して即買いした1着です。