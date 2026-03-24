セブン、チョコスプレー×なめらかホイップの「よくばりサンド」新登場 カラフルな断面がインパクト大
【モデルプレス＝2026/03/24】セブン‐イレブンは、カラフルなチョコスプレーを使った、春らしい彩り豊かな新商品「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を、全国の店舗にて3月31日（火）より順次発売する。
【写真】カラフルなチョコスプレーがインパクト大な新サンド
新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」として、圧倒的な具材感と満足感を実現。手頃な価格帯で、手に取りやすいサンドイッチを提供している。
「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」は、専用のふんわりとしたさくら色のパンを使用し、中にはたっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンド。ただ甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストを楽しめる。今の季節にぴったりなパンの色味と、断面のパッと目を惹くかわいらしいチョコスプレーの彩りにより、インパクトもありつつ春の花見やティータイムなどのお供にぴったりだ。（modelpress編集部）
価格：198円（税込213.84円）
発売日：3月31日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
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【写真】カラフルなチョコスプレーがインパクト大な新サンド
◆新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」
新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」として、圧倒的な具材感と満足感を実現。手頃な価格帯で、手に取りやすいサンドイッチを提供している。
◆春らしい彩りの「カラーチョコ＆ホイップサンド」
「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」は、専用のふんわりとしたさくら色のパンを使用し、中にはたっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンド。ただ甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストを楽しめる。今の季節にぴったりなパンの色味と、断面のパッと目を惹くかわいらしいチョコスプレーの彩りにより、インパクトもありつつ春の花見やティータイムなどのお供にぴったりだ。（modelpress編集部）
■セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド
価格：198円（税込213.84円）
発売日：3月31日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
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