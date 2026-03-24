セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド（提供画像）

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【モデルプレス＝2026/03/24】セブン‐イレブンは、カラフルなチョコスプレーを使った、春らしい彩り豊かな新商品「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を、全国の店舗にて3月31日（火）より順次発売する。

【写真】カラフルなチョコスプレーがインパクト大な新サンド

◆新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」


新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」として、圧倒的な具材感と満足感を実現。手頃な価格帯で、手に取りやすいサンドイッチを提供している。

◆春らしい彩りの「カラーチョコ＆ホイップサンド」


「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」は、専用のふんわりとしたさくら色のパンを使用し、中にはたっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンド。ただ甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストを楽しめる。今の季節にぴったりなパンの色味と、断面のパッと目を惹くかわいらしいチョコスプレーの彩りにより、インパクトもありつつ春の花見やティータイムなどのお供にぴったりだ。（modelpress編集部）

■セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド


価格：198円（税込213.84円）
発売日：3月31日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国

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