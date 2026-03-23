「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で古河電気工業<5801.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



２３日の東証プライム市場で古河電が３日ぶりに反落。同社は１２日、グループ会社のＬｉｇｈｔｅｒａが、従来製品比で２倍となる世界最高クラスの伝送容量を有する１３８２４心の超多心光ファイバーケーブルの量産を開始したと発表した。また、古河電工三重事業所（三重県亀山市）内に光ファイバーケーブルの第２工場を開設し、超多心光ファイバーケーブルに特化した生産体制を整備、稼働を開始して体制を拡充する方針だ。データセンター向けの投資拡大で、高水準の光ファイバー需要が続くことが見込まれるなか、株価は高値圏での堅調な展開が続くことが期待されている。



出所：MINKABU PRESS